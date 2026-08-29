Россияне уничтожили склад с гуманитарной помощью UNICEF

В ходе очередной атаки 27 августа российские войска уничтожили состав с гуманитарной помощью Детского фонда ООН (UNICEF). Локация была расположена в поселке Чубинское в Киевской области.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении UNICEF.

На уничтоженном складе хранились запасы оборудования и материалов, предназначенных для поддержки украинских семей с детьми, пострадавшими в результате боевых действий.

Значительная часть этих вещей должна была обеспечить базовые потребности вынужденных переселенцев, потерявших свои дома.

Представители UNICEF подчеркнули, что потеря состава существенно усложнит дальнейшие гуманитарные миссии в Украине, особенно на фоне подготовки к зиме.

"Вчера в результате атаки, поразившей арендованный ЮНИСЕФ склад в Чубинском Киевской области, были уничтожены жизненно необходимые товары для детей и семей. Это препятствует доставке жизненно важной помощи самым уязвимым слоям населения, особенно в преддверии очередной суровой зимы", – говорится в сообщении.

Атака на бизнес 27 августа 2026 года

Напомним, на протяжении суток 27 августа 2026 года российские войска нанесли серию очередных ударов по гражданской и логистической инфраструктуре украинского бизнеса.

Также полностью разрушен состав кондитерской корпорации ROSHEN в поселке Чубинское в Киевской области. Объект обеспечивал хранение и последующую поставку готовой продукции.

Кроме того, Россия уничтожила распределительный центр сети "Дом Игрушек". Объект обеспечивал сохранение большого числа товарных запасов и ежедневные отгрузки заказов клиентам по всей Украине. Но повреждено распределительный центр Comfy в Киевской области .