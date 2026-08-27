Россия уничтожила распределительный центр сети "Будинок Іграшок": что будет с заказами

В ночь на 27 августа в результате очередной российской атаки был полностью уничтожен распределительный центр ритейлера "Будинок Іграшок". Объект обеспечивал сохранение большого числа товарных запасов и ежедневные отгрузки заказов клиентам по всей Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила СЕО сети "Будинок Іграшок" Мария Назаренко.

По ее словам, во время воздушной тревоги сотрудники объекта находились в укрытии, благодаря чему удалось избежать жертв и травм среди персонала.

"Сегодня ночью был уничтожен распределительный центр "Будинку Іграшок". Место, где хранилась значительная часть товара и откуда ежедневно игрушки отправлялись к нашим клиентам по всей Украине. Самое важное - наши люди не пострадали. Команда во время воздушной тревоги была в укрытии", - подчеркнула Назаренко.

Руководитель компании отметила, что потеря логистического хаба является значительным ударом по операционным процессам ритейлера, однако сеть продолжает функционировать в штатном режиме.

"Распределительный центр - важная часть большой системы, поэтому сегодняшнее попадание может повлиять на часть наших процессов. Но "Будинок Іграшок" продолжает работать. Наши магазины по всей Украине открыты, онлайн-магазин работает и принимает новые заказы", - подчеркнула СЕО компании.

В ритейлере предупреждают о возможных задержках с доставкой уже сформированных покупок. Представители компании обещают лично информировать каждого клиента, чьи заказы подпадают под задержку.

Напомним, из-за очередной массированной атаки РФ в ночь на 20 августа был существенно поврежден состав французского бренда косметики Yves Rocher в Украине. Бренд прекратил принимать онлайн-заказ.