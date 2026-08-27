Росія знищила розподільчий центр мережі "Будинок Іграшок": що буде з замовленнями

У ніч проти 27 серпня внаслідок чергової російської атаки було повністю знищено розподільчий центр ритейлера “Будинок Іграшок”. Об'єкт забезпечував збереження значної частини товарних запасів та щоденні відвантаження замовлень клієнтам по всій Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомила СЕО мережі "Будинок Іграшок" Марія Назаренко.

За її словами, під час повітряної тривоги співробітники об'єкта перебували в укритті, завдяки чому вдалося уникнути жертв та травмувань серед персоналу.

"Сьогодні вночі було знищено розподільчий центр "Будинку Іграшок". Місце, де зберігалася значна частина товару і звідки щодня іграшки відправлялись до наших клієнтів по всій Україні. Найважливіше — наші люди не постраждали. Команда під час повітряної тривоги була в укритті", — наголосила Назаренко.

Керівниця компанії зазначила, що втрата логістичного хабу є суттєвим ударом по операційних процесах ритейлера, проте мережа продовжує функціонувати в штатному режимі.

"Розподільчий центр — важлива частина великої системи, тому сьогоднішнє влучання може вплинути на частину наших процесів. Але "Будинок Іграшок" продовжує працювати. Наші магазини по всій Україні відкриті, онлайн-магазин працює і приймає нові замовлення", — підкреслила СЕО компанії.

У ритейлері попереджають про можливі затримки з доставкою вже сформованих покупок. Представники компанії обіцяють особисто інформувати кожного клієнта, чиї замовлення підпадають під затримку.

Нагадаємо, через чергову масовану атаку РФ у ніч на 20 серпня був суттєво пошкоджений склад французького бренду косметики Yves Rocher в Україні. Бренд припинив приймати онлайн-замовлення.