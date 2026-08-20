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Росія вдруге за місяць знищила склад мережі "Фора": що буде з продуктами в магазинах

Фора
Ворог вдруге за серпень поцілив у логістику Фора

У ніч на 20 серпня внаслідок чергової масованої атаки російських військ було пошкоджено розподільчий центр мережі супермаркетів “Фора” у селищі Мартусівка Київської області. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

Об'єкт використовувався для зберігання та розподілу фреш-продукції.

Як повідомили в пресслужбі компанії, серед працівників розподільчого центру постраждалих немає — персонал вдалося вчасно евакуювати до укриття до початку обстрілу.

"Цей склад ми почали використовувати лише минулого тижня – після попередньої атаки на нашу логістичну інфраструктуру. І сьогодні знову перебудовуємо маршрути та шукаємо рішення, щоб ваші улюблені продукти й надалі були поруч", - зазначили у компанії.

Наразі компанія терміново перебудовує маршрути постачання, щоб уникнути дефіциту товарів у магазинах мережі та забезпечити безперебійну наявність продукції на полицях.

Фото 2 — Росія вдруге за місяць знищила склад мережі "Фора": що буде з продуктами в магазинах

Це вже другий цілеспрямований удар РФ по логістичній інфраструктурі мережі "Фора" протягом останнього місяця.

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 серпня внаслідок повітряного удару компанія повністю втратила розподільчий центр у Київській області. Сума прямих збитків від попереднього обстрілу перевищила 1,1 млрд грн. Попри чергові руйнування, ритейлер продовжує операційну діяльність.

Про "Фору"

"Фора" - українська мережа магазинів формату "біля дому", що входить до складу Fozzy Group. Компанія працює на ринку з 2002 року та спеціалізується на розвитку сучасних торговельних точок для щоденних покупок.

Сьогодні мережа об’єднує понад 400 магазинів у більш ніж десяти регіонах України та є лідером за кількістю торгових об’єктів у Києві. Асортимент налічує понад 15 тисяч найменувань продовольчих і непродовольчих товарів повсякденного попиту.

У компанії працюють понад 10 тисяч співробітників, а мережа щодня обслуговує сотні тисяч покупців по всій країні.

Також через чергову масовану атаку РФ у ніч на 20 серпня був суттєво пошкоджений склад французького бренду косметики Yves Rocher в Україні. Бренд припинив приймати онлайн-замовлення.

Автор:
Тетяна Бесараб

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