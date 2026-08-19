Через російські удари великі магазини, Rozetka та "Нова пошта" знаходяться на межі зупинки

Втрати великих торговельних мереж в Україні обраховуються мільярдами гривень. Багато великих українських компаній, включаючи "Нову пошту", "Сільпо", АТБ, Rozetka та "Епіцентр" знаходяться на межі зупинки через російські удари.

Як пише Delo.ua, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його даними, Rozetka втратила 70 мільйонів доларів, "Епіцентр" - найсучасніший у Європі завод. Їхні прямі збитки обчислюються мільярдами гривень у кожного, а в сумі становлять приблизно річний ВВП України.

""Ситуація надскладна. Я в такому розпачі людей ніколи не бачив, якщо говорити про бізнес. Епіцентр", так само і "Нова пошта", Rozetka, "Сільпо", АТБ – вони дають роботу тисячам людей і тисячам малих та середніх бізнесів, які їх обслуговують і надають відповідні послуги. Це величезна екосистема, з якої російські обстріли витягли мільярди. І вони на межі зупинки", – зауважив Гетманцев.

Держава не зможе компенсувати втрати бізнесу

При цьому нардеп наголосив, що держава не зможе компенсувати втрати бізнесу, оскільки в держбюджеті немає таких коштів.

Замість компенсацій Гетманцев запропонував відкрити бізнесу доступ до державних кредитних програм та розширити фінансування за програмами страхування.

"Держава обмежена в ресурсах. Якби ми відразу відкрили програми для великого бізнесу, малого і середнього, грошей би взагалі не вистачило. Однак зараз великий бізнес просить розширити ці інструменти, і я з ними абсолютно згоден. Потреби "Епіцентру", "Нової пошти" та інших вимірюються мільярдами. Вони готові брати ці мільярди. Вони готові брати ці гроші. відсоткової ставки та надати гарантії держава зобов'язана", - підкреслив нардеп.

Він додав, що зробити абсолютно всьому бізнесу податкові канікули неможливо, констатувавши, що в такому випадку треба буде розпустити армію.

Нагадаємо, Міністерство економіки України готує масштабні зміни до урядової програми підтримки бізнесу, який зазнав втрат або працює під загрозою через воєнні дії. Компенсацію премій збільшать до 5 млн грн, а захист поширять на агротехніку та орендовані склади.

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