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Через російські удари великі магазини, Rozetka та "Нова пошта" знаходяться на межі зупинки
Втрати великих торговельних мереж в Україні обраховуються мільярдами гривень. Багато великих українських компаній, включаючи "Нову пошту", "Сільпо", АТБ, Rozetka та "Епіцентр" знаходяться на межі зупинки через російські удари.
Як пише Delo.ua, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його даними, Rozetka втратила 70 мільйонів доларів, "Епіцентр" - найсучасніший у Європі завод. Їхні прямі збитки обчислюються мільярдами гривень у кожного, а в сумі становлять приблизно річний ВВП України.
""Ситуація надскладна. Я в такому розпачі людей ніколи не бачив, якщо говорити про бізнес. Епіцентр", так само і "Нова пошта", Rozetka, "Сільпо", АТБ – вони дають роботу тисячам людей і тисячам малих та середніх бізнесів, які їх обслуговують і надають відповідні послуги. Це величезна екосистема, з якої російські обстріли витягли мільярди. І вони на межі зупинки", – зауважив Гетманцев.
Держава не зможе компенсувати втрати бізнесу
При цьому нардеп наголосив, що держава не зможе компенсувати втрати бізнесу, оскільки в держбюджеті немає таких коштів.
Замість компенсацій Гетманцев запропонував відкрити бізнесу доступ до державних кредитних програм та розширити фінансування за програмами страхування.
"Держава обмежена в ресурсах. Якби ми відразу відкрили програми для великого бізнесу, малого і середнього, грошей би взагалі не вистачило. Однак зараз великий бізнес просить розширити ці інструменти, і я з ними абсолютно згоден. Потреби "Епіцентру", "Нової пошти" та інших вимірюються мільярдами. Вони готові брати ці мільярди. Вони готові брати ці гроші. відсоткової ставки та надати гарантії держава зобов'язана", - підкреслив нардеп.
Він додав, що зробити абсолютно всьому бізнесу податкові канікули неможливо, констатувавши, що в такому випадку треба буде розпустити армію.
Нагадаємо, Міністерство економіки України готує масштабні зміни до урядової програми підтримки бізнесу, який зазнав втрат або працює під загрозою через воєнні дії. Компенсацію премій збільшать до 5 млн грн, а захист поширять на агротехніку та орендовані склади.
Які логістичні об’єкти знищила та пошкодила Росія
У ніч проти 5 серпня російська атака уразила десять складських об’єктів Київського регіону загальною площею близько 100 тис. кв. м. Частину масштабів руйнувань компанії ще уточнюють.
- Логістичний комплекс Amtel площею близько 100 тис. кв. м був знищений 19 липня разом із продукцією орендарів, серед яких WineTime і Goodwine.
- Під час атаки 5 серпня постраждав складський комплекс RLC площею 65 тис. кв. м, однак фактичну площу пошкоджень ще встановлюють.
- Пошкоджень також зазнав комплекс Raben Ukraine площею 65 тис. кв. м, точні втрати якого поки не оприлюднені.
- У селі Чайки було знищено основний логістичний вузол MTI Group — комплекс Denka Logistics, втрати складських площ оцінюють у 20 тис. кв. м. Знищений комплекс забезпечував постачання товарів для Intertop, Pandora та мережі Samsung Experience Store.
- Пошкоджень зазнали складські потужності Novus, однак площу руйнувань компанія не уточнювала. У компанії повідомили про масштабні руйнування та повну зупинку роботи об’єкта
- Rozetka втратила складські об’єкти й товари у Броварах Київської області, а співзасновник компанії Владислав Чечоткін оцінив збитки у мільярди гривень. Склад зруйнований вщент і більше не зможе працювати. Об'єкт і раніше ставав мішенню для ворожих ударів, зокрема його атакували реактивними дронами-камікадзе типу Shahed.
- У Києві було знищено сортувальний центр "Нової пошти", внаслідок атаки загинули троє людей, ще восьмеро були поранені. За кілька днів до цього були знищені ще два об'єкта компанії.
- Пожежі виникли на двох розподільчих центрах Fozzy Group, яка розвиває мережу "Сільпо"; компанія повідомила про загибель шістьох працівників.
- Унаслідок російської атаки зруйновано склад логістичного партнера Bosch, де зберігалася продукція для різних бізнес-напрямів: зокрема мобільності, споживчих товарів і промислових технологій. За попередньою оцінкою, вся продукція Bosch, що перебувала на складі, була знищена. Наразі Bosch спільно з логістичним партнером оцінює масштаби збитків.
- Під час тієї ж атаки були уражені два логістичні об’єкти мережі "Епіцентр", масштаби пошкоджень яких уточнюються.
- Внаслідок ворожої атаки в ніч проти 5 серпня було знищено логістичний комплекс із продукцією бренду PUMA. У компанії попередили про можливі збої в постачанні та обмежену наявність продукції на українському ринку в найближчий період.
- Через російську атаку повністю згорів центральний склад компанії Liqui Moly Ukraine — офіційного постачальника моторних олив, мастильних матеріалів та автохімії на український ринок. Команда працює над відновленням постачань, перегрупуванням складських залишків та налаштуванням нових логістичних маршрутів. Дистриб'ютор не планує зупиняти операційну діяльність.