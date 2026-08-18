EBA закликає державу підтримати бізнес через посилення ударів РФ: що пропонує

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до уряду із пропозиціями невідкладних заходів для підтримки підприємств, які зазнають втрат внаслідок атак Росії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ЄБА.

Зазначається, що систематичні й масштабні руйнування виробничої, складської, логістичної та іншої інфраструктури, а також посилення атак на підприємства створюють нові виклики для компаній. Водночас чинне законодавство та адміністративні процедури не завжди враховують ці ситуації, що може додатково перешкоджати відновленню роботи підприємств.

Що пропонує бізнес

Серед ключових пропозицій бізнесу:

1. Спрощення адміністративних процедур та забезпечення трудовими ресурсами:

створити єдиний механізм фіксації збитків підприємств за принципом одноразового подання документів та взаємного визнання відповідної інформації державними органами;

спрощення процедур підтвердження втрати або знищення активів (зокрема, інвентаризації для підтвердження форс-мажору) та здешевлення їх утилізації;

забезпечити постраждалі підприємства необхідними трудовими ресурсами, продовживши дію статусу критично важливих підприємств та чинних бронювань до кінця 2026 року або до відновлення роботи компанії, а також збільшивши ліміти бронювання працівників.

2. Розширення доступу до фінансування та страхування воєнних ризиків:

автоматизувати доступ постраждалих підприємств до вже наявних інструментів державної підтримки — страхових виплат, кредитних програм, податкових пільг, грантів та пільгової оренди державного майна — на підставі підтверджених збитків;

грантова та пільгова фінансова підтримка для відновлення виробничих, складських, логістичних і портових потужностей;

створення комплексної системи страхування воєнних ризиків із державною підтримкою та залученням міжнародних механізмів перестрахування, особливо для морської логістики та експорту.

3. Податкові та митні послаблення для постраждалого бізнесу:

спростити податкове адміністрування для постраждалих підприємств, йдеться про припинення нарахування податків та орендної плати за зруйноване або непридатне до використання майно, спрощення списання знищених активів і товарів, розстрочення або відстрочення податкових зобов’язань та запровадження податкових канікул;

автоматично не блокувати податкові накладні з ПДВ підприємств, які заявили про неможливість виконання податкових обов’язків через воєнні дії, а також врегулювати питання акцизного податку щодо знищених підакцизних товарів;

для компаній, які зазнали суттєвих втрат, але продовжують працювати та зберігати персонал, розглянути знижену ставку ПДФО у розмірі 9% із відповідними запобіжниками від зловживань;

прискорити та спростити оформлення вантажів, а саме: дозволити оперативне коригування митних декларацій у разі зміни місця доставки або транспортного засобу, відновити спрощений порядок митного оформлення та обмежити відбір зразків у випадках, коли він не є необхідним;

пом’якшити окремі вимоги до підприємств, які зазнали воєнних втрат, спростити перетин державного кордону та тимчасово переглянути окремі заходи державного контролю.

скасувати вивізне мито на сою та ріпак, запровадити безмитне ввезення обладнання для підприємств на прифронтових територіях і звільнити від ввізного мита обладнання, необхідне для оперативного відновлення електропостачання.

4. Забезпечення безперервності логістики та міжнародної торгівлі:

продовжувати розвиток і відновлення портової, залізничної та прикордонної інфраструктури,

підтримувати транспортну галузь через пільгове фінансування та інші державні механізми,

розвивати альтернативні логістичні маршрути,

максимально спрощувати митні процедури й перетин державного кордону.

Відповідний лист із детальним обґрунтуванням пропозицій Європейська Бізнес Асоціація направила до прем’єр-міністра України, профільних міністрів, голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, голови Державної митної служби та в.о. голови Державної податкової служби.

Нагадаємо, Міністерство економіки України готує масштабні зміни до урядової програми підтримки бізнесу, який зазнав втрат або працює під загрозою через воєнні дії. Компенсацію премій збільшать до 5 млн грн, а захист поширять на агротехніку та орендовані склади.