Аукціон з продажу ТРЦ Gulliver у Києві не відбувся: названо причину

Аукціон з продажу великого торговельно-офісного комплексу Gulliver у Києві завершився безрезультатно через відсутність заявок від потенційних інвесторів.

Як пише Dilo, про це повідомив державний Ощадбанк

Прийом цінових пропозицій через систему Prozorro.Продажі закінчився 30 вересня о 20:00. Оскільки жодної заявки на участь у торгах не надійшло, запланований трираундовий англійський аукціон скасовано.

У зв'язку з цим наглядові ради Ощадбанку та Укрексімбанку найближчим часом визначатимуть подальшу стратегію реалізації цього активу.

Банки обіцяють врахувати поточну ринкову ситуацію, рівень зацікавленості потенційних покупців та високі безпекові ризики.

Нагадаємо, наприкінці серпня державні банки виставили ТОК Gulliver на відкриті торги зі стартовою ціною 9 млрд 235,5 млн грн без ПДВ (що еквівалентно приблизно $207 млн).

До складу лота входили сам комплекс із паркінгом загальною площею понад 151 тис. кв. м на Спортивній площі в центрі Києва, а також дві земельні ділянки площею 1,25 га.

Продаж мав стати фінальним етапом стягнення заставного майна за одним із найбільших проблемних корпоративних кредитів у банківській системі України.

Історія кредитного скандалу

26 липня 2025 року державні банки отримали право власності на торгово-офісний комплекс Gulliver – після завершення процедури примусового стягнення іпотеки через борги власника, тобто компанії "Три О". Ощадбанку належить 80%, а Укрексімбанку – 20%. Причиною стало те, що позичальник припинив обслуговування кредитів, які брав ще у 2006 році, а Gulliver був забезпеченням за кредитами.

30 жовтня 2025 року торговельно-офісний комплекс Gulliver тимчасово припинив роботу. Це рішення було ухвалено задля безпеки відвідувачів і орендарів, а також для запобігання аварійним і техногенним ситуаціям. З 1 лютого 2026 року ТРЦ повністю відновив роботу для всіх орендарів та відвідувачів.

Уже 31 липня 2026 року наглядові ради державних Ощадбанку та Укрексімбанку ухвалили рішення про відкритий продаж багатофункціонального комплексу (БФК) Gulliver у Києві — одного з найбільших об'єктів комерційної нерухомості в Україні.

Торік АРМА оцінило будівлю у 7,6 млрд грн (менше ніж $200 млн), хоча борг "Три О" після реструктуризації 2020 року складав значно більше – $675 млн.

Будівництво комплексу розпочалося ще у 2006 році за фінансування консорціуму держбанків, а в експлуатацію його здали у 2014 році.