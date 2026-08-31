ТРЦ Gulliver у центрі Києва продають на аукціоні за $207 млн

Державні Ощадбанк та Укрексімбанк виставили столичний торгово-офісний комплекс Gulliver на відкриті торги через систему "Prozorro.Продажі". Початкова вартість об'єкта становить 207 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані торговельного майданчика.

Відкритий аукціон має визначити реальну ринкову ціну комплексу та залучити до торгів українських і закордонних покупців.

Сам Gulliver — один із найвідоміших об'єктів у центрі Києва. Будівля площею понад 157 тисяч квадратних метрів поєднує торговельні зали та офісні приміщення бізнес-центру, а поруч проходять великі пішохідні потоки біля трьох станцій метро.

Зараз будівля належить двом державним банкам: 80% частки контролює Ощадбанк, а 20% — Укрексімбанк. Рішення продати актив наглядові ради банків ухвалили ще наприкінці липня після того, як завершили всі юридичні формальності щодо стягнення заставного майна.

Керівник Ощадбанку Юрій Каціон зазначив, що у комплексу вже є стабільний пул українських та міжнародних орендарів, тому актив залишається привабливим навіть з урахуванням воєнних ризиків. Усі виручені від продажу кошти планують спрямувати до бюджету через сплату податків та дивідендів.

Подати заявку на участь у торгах можна на будь-якому акредитованому майданчику "Prozorro.Продажі".

Що передувало

Нагадаємо, 26 липня 2025 року державні банки отримали право власності на торгово-офісний комплекс "Гулівер" – після завершення процедури примусового стягнення іпотеки через борги власника, тобто компанії "Три О".

Ощадбанку належить 80%, а Укрексімбанку – 20%. Причиною стало те, що позичальник припинив обслуговування кредитів, які брав ще у 2006 році, а ТРЦ був забезпеченням за кредитами. При цьому, як пізніше заявив голова Ощадбанку, навіть після переходу активу у власність банків залишок непогашеного боргу ТОВ "Три О" перевищував $300 млн.

30 жовтня 2025 року торговельно-офісний комплекс Gulliver тимчасово припинив роботу. Це рішення було ухвалено задля безпеки відвідувачів і орендарів, а також для запобігання аварійним і техногенним ситуаціям. З 1 лютого 2026 року ТРЦ повністю відновив роботу для всіх орендарів та відвідувачів.

Уже 31 липня 2026 року наглядові ради державних Ощадбанку та Укрексімбанку ухвалили рішення про відкритий продаж багатофункціонального комплексу (БФК) Gulliver у Києві — одного з найбільших об'єктів комерційної нерухомості в Україні.