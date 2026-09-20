Дефіцит пального в Україні: експерт оцінив ризики через російські атаки

Системні російські удари по автозаправних станціях не мають призвести до загального дефіциту пального в Україні. Водночас атаки на іншу паливну інфраструктуру можуть спричиняти локальні перебої, які ринку доведеться проходити за рахунок запасів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення директора консалтингової компанії "А-95" Сергія Куюна.

За його словами, у прифронтових регіонах російські війська вже атакували понад 300 АЗС, однак ситуацій, коли окремі населені пункти повністю залишалися без пального, не виникало.

Водночас більший ризик Куюн вбачає у системних атаках на паливну інфраструктуру. У разі пошкодження окремих напрямків постачання може знадобитися час на їх відновлення або пошук альтернативних маршрутів.

Саме такий період, за його словами, ринок має проходити за рахунок накопичених запасів, щоб уникнути ажіотажного попиту.

За словами Куюна, 17 вересня уряд ухвалив пакет рішень, який передбачає страхування паливних ризиків та пільгове кредитування проєктів зі створення підземних резервуарів. На такі проєкти передбачають фінансування до 1 млрд грн із цільовим використанням коштів.

Однак швидко створити захищені запаси не вдасться. Погодження проєкту нового резервуара зараз може тривати 1–1,5 року, а саме будівництво — ще щонайменше пів року.

Таким чином, за чинних процедур захищені сховища можуть з’явитися лише через 2–2,5 року. У разі спрощення погоджень цей строк, за оцінкою експерта, можна скоротити приблизно вдвічі.

Куюн також вважає, що сформувати необхідні запаси до зими вже не встигнуть. Тому він допускає локальні перебої з пальним, хоча загального дефіциту на ринку не очікує.

Нагадаємо, після російських ударів по АЗС у Києві Сергій Куюн уже заявляв, що дефіциту пального у столиці не очікується.