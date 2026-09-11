Удари Росії по АЗС у Києві: чи загрожує столиці дефіцит пального

Російські удари по автозаправних станціях у Києві наразі не впливають на ситуацію з пальним у столиці.

Як пише Dilo, про це повідомив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Він нагадав, що Росія останніми місяцями атакувала понад 300 АЗС по всій Україні. За його спостереженнями, близько 80% станцій відновлюється. Тому експерт зауважив, що в жодному регіоні немає дефіциту пального або зростання цін внаслідок цього.

"Сенс цих атак по АЗС один – терор. Інших сенсів немає і не буде", - підкреслив .

Куюн зазначив, що в Києві на сьогодні є 270 діючих ліцензій на роздрібну торгівлю нафтопродуктами, а в Київській області – 529 одиниць, тобто сумарно майже 800 АЗС. Відповідно, за його словами, говорити про якийсь вплив цих атак на ринок "точно не доводиться".

"Важливим питанням є безпека. В тривогу автозаправна станція точно не найкраще місце для перебування. Днями бачив, як на одеській трасі на ОККО за два дні збудували тимчасове мобільне укриття. Такі вже є на UPG на Окружній дорозі, у Ворзелі є на AMIC. В прифронтових регіонах їх вже встановлюють десятками. Вочевидь, скоро вони масово з’являться і в столиці", - наголосив Куюн.

Удари РФ по АЗС

11 вересня російські війська вдарили безпілотниками по двох АЗС у Києві — у Дніпровському й Оболонському районах. В одну з них влучили двічі.

Від ранкової атаки на АЗС Києва відомо про двох загиблих . Всього постраждали від ранкової атаки на столицю 6 людей. Із них 5 медики госпіталізували.

Вчора, 10 вересня, російські війська завдали удару реактивним безпілотником по автозаправному комплексу "Укрнафта" в Києві у Голосіївському районі поблизу ТРЦ "Республіка". Тоді внаслідок удару постраждали четверо.

На місці удару по заправці загорівся легковий автомобіль, пошкоджена зупинка громадського транспорту, а після повторного влучання загорілися дизельні генератори.