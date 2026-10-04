Активи "Лукойлу" на $20 млрд стали частиною переговорів США з Росією щодо України

Переговори США та Росії щодо припинення війни в Україні розширилися й тепер включають потенційну багатомільярдну угоду щодо міжнародних активів російського "Лукойлу". Питання продажу активів порушував Володимир Путін під час зустрічі з американськими переговірниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Кремлі 5 вересня.

Про це інформує Dilo з посиланням на The New York Times.

Йдеться про великий портфель нафтових родовищ, нафтопереробних заводів та автозаправних станцій "Лукойлу" в різних країнах. На початку року компанія оцінювала свої міжнародні активи приблизно у $20 млрд.

За даними видання, Путін запропонував укласти угоду як демонстрацію можливості відновлення бізнесових зв'язків між Росією та США. Американська сторона, за словами одного зі співрозмовників NYT, погодилася опрацювати питання, розглядаючи його також як потенційний спосіб знизити світові ціни на енергоносії.

Одним із головних претендентів на активи стала група на чолі з американським інвестором Тоддом Боелі. До неї також входять інвестори з Близького Сходу та американська International Development Finance Corporation (DFC).

Раніше значну частину міжнародних активів "Лукойлу" планувала придбати інвестиційна компанія Carlyle, однак погодження угоди у США затягнулося. На цьому тлі консорціум Боелі став одним із провідних претендентів.

За даними NYT, Віткофф і Кушнер безпосередньо брали участь у переговорах щодо фінансових умов участі уряду США в потенційній угоді. Водночас видання зазначає, що немає ознак того, що вони особисто отримають від неї фінансову вигоду.

Потенційна угода ще не остаточна. Вона потребує схвалення Міністерства фінансів США, оскільки активи "Лукойлу" перебувають під американськими санкціями. Їх продаж також фактично залежить від погодження російської сторони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський мільярдер Тодд Боелі сформував консорціум для купівлі міжнародних активів "Лукойлу". До нього увійшли американська DFC, інвестори з ОАЕ та Катару.