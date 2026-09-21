Закордонні НПЗ "Лукойлу" простоюють: угода з продажу активів зависла в адміністрації Трампа

Угода про продаж закордонного нафтового бізнесу російської компанії "Лукойл" вартістю 20 мільярдів доларів американській приватній інвестиційній групі Carlyle вже майже 10 місяців перебуває в процесі затвердження урядом США, що призводить до простою нафтопереробних потужностей, навіть попри зростання світових цін на паливо.

Як пише Dilo, про це повідомляє Financial Times.

Видання нагадує, що через місяць настане рік з того моменту, як американський фонд прямих інвестицій Carlyle розпочав переговори про викуп закордонних активів російської компанії "Лукойл" у 17 країнах вартістю $20 млрд. На початку 2026 року домовленість була укладена і потім отримала схвалення Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC), яке слідкує за виконанням санкцій. Після чого застрягла у президентській адміністрації через нескінченні погодження між Радою національної безпеки, Держдепом та Міненерго США.

Хоча OFAC регулярно продовжує ліцензію на роботу підприємств "Лукойлу", через невизначеність кілька заводів, перш за все в Європі, скоротили вироблення або зовсім зупинилися. Зокрема завод Petrotel у Румунії не працює після планового технічного обслуговування минулого року. Він здатен переробляти 100-150 тисяч барелів на добу.

Крім НПЗ у Румунії європейські активи "Лукойлу" включають завод у Болгарії та 45%-ву частку в нідерландському НПЗ. Їхня сукупна потужність становить близько 400 тисяч барелів на добу.

"Ці активи — однаково сироти. Вони чекають, доки уряд США ухвалить рішення про те, хто стане їх наступним власником. А поки вони просто простоюють і стають непридатними, тому що в них не вкладаються кошти", - зауважує співрозмовник Financial Times.

У Європі у "Лукойлу" не завантажено "значних потужностей, які могли б забезпечити надходження на ринок додаткових обсягів нафтопродуктів та послабити тиск на ціни на пальне", підтвердив Carlyle.

Однак перспективи завершення угоди з активами "Лукойлу" залишаються невизначеними.

"Процес зупинився і нікуди не рухається. Справа просто десь лежить, мерзить, в очікуванні незрозуміло чого", - прокоментував схвалення угоди співрозмовник видання.

У січні повідомлялося, що російська нафтова компанія "Лукойл" уклала угоду про продаж своїх закордонних активів американському інвестиційному фонду Carlyle.

Серед можливих покупців також називали нафтових гігантів Exxon Mobil і Chevron, міжнародний холдинг із Абу-Дабі International Holding Company, а також австрійського інвестора Бернда Бергмайра.

Раніше агенство Reutersписало, що США гальмують продаж міжнародних активів російського нафтового гіганта "Лукойл", щоб посилити тиск на Росію в переговорах щодо миру в Україні.

Санкції США проти "Лукойл"

22 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл".

Також обмеження поширюються на їхні дочірні підприємства. Всі компанії, де частка "Роснефти" або "Лукойлу" становить 50% і більше, автоматично підпадають під санкції.

Крім того, Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть".

"Лукойл" – приватна нафтова компанія, яка входить до числа найбільших платників податків у Росії.

Після санкцій, компанія "Лукойл" заявила, що планує продати свої активи за кордоном.

Згідно з сайтом "Лукойлу", компанія має міжнародні проєкти в кількох країнах Центральної Азії, Близького Сходу та Африки, а також у Мексиці.

Компанія буде змушена продати три нафтопереробні заводи та близько половини зі своїх 5000 автозаправних станцій у всьому світі. Це може призвести до падіння доходів і прибутків "приблизно на 30%".

Компанії Gunvor Group відмовилася від покупки закордонних активів "Лукойлу", після того, як Міністерство фінансів США назвало нафтотрейдера "маріонеткою Кремля".