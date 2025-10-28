"Лукойл" продає свої міжнародні активи після санкцій США: деталі

Російська нафтова компанія "Лукойл" заявила, що планує продати свої активи за кордоном на тлі санкцій.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в заяві компанії.

Шукають покупців

"У зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів проти компанії та її дочірніх компаній із деяких країн компанія оголошує про намір продати свої міжнародні активи", – повідомили в "Лукойл".

Зазначається, що продаж здійснюватиметься відповідно до ліцензії, виданої Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

У разі необхідності компанія планує подати заявку на продовження ліцензії для забезпечення продовження роботи своїх міжнародних активів.

Наразі"Лукойл" розпочав розгляд заявок від потенційних покупців.

Які активи продають

Згідно з сайтом "Лукойлу", компанія має міжнародні проєкти в кількох країнах Центральної Азії, Близького Сходу та Африки, а також у Мексиці.

Неназваний колишній керівник "Лукойлу" у коментарі Politico підтвердив , що компанія буде змушена продати три нафтопереробні заводи та близько половини зі своїх 5000 автозаправних станцій у всьому світі.

За його словами, це може призвести до падіння доходів і прибутків "приблизно на 30%".

Зауважимо, 22 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл".

Також обмеження поширюються на їхні дочірні підприємства. Всі компанії, де частка "Роснєфті" або "Лукойлу" становить 50% і більше, автоматично підпадають під санкції.

"Лукойл" – приватна компанія, яка входить до числа найбільших платників податків у Росії.

Також Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть",