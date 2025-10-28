- Категория
"Лукойл" продает свои международные активы после санкций США: детали
Российская нефтяная компания "Лукойл" заявила, что планирует продать свои активы за границей на фоне санкций.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении компании.
Ищут покупателей
"В связи с введением ограничительных мер против компании и ее дочерних компаний из некоторых стран компания объявляет о намерении продать свои международные активы", – сообщили в "Лукойле".
Отмечается, что продажи будут осуществляться в соответствии с лицензией, выданной Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
В случае необходимости, компания планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения продолжения работы своих международных активов.
Сейчас "Лукойл" приступил к рассмотрению заявок от потенциальных покупателей.
Какие активы продают
Согласно сайту "Лукойла", компания располагает международными проектами в нескольких странах Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки, а также в Мексике.
Неназванный бывший руководитель "Лукойла" в комментарии Politico подтвердил, что компания будет вынуждена продать три нефтеперерабатывающих завода и около половины из своих 5000 автозаправочных станций по всему миру.
По его словам, это может привести к падению доходов и доходов "приблизительно на 30%".
Отметим, 22 октября США ввели санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл".
Также ограничения распространяются на их дочерние предприятия. Все компании, где доля "Роснефти" или "Лукойла" составляет 50% и более, автоматически подпадают под санкции.
"Лукойл" – частная компания, входящая в число крупнейших налогоплательщиков в России.
Также Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть",