"Лукойл" продает свои международные активы после санкций США: детали

Российская нефтяная компания "Лукойл" заявила, что планирует продать свои активы за границей на фоне санкций.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении компании.

Ищут покупателей

"В связи с введением ограничительных мер против компании и ее дочерних компаний из некоторых стран компания объявляет о намерении продать свои международные активы", – сообщили в "Лукойле".

Отмечается, что продажи будут осуществляться в соответствии с лицензией, выданной Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

В случае необходимости, компания планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения продолжения работы своих международных активов.

Сейчас "Лукойл" приступил к рассмотрению заявок от потенциальных покупателей.

Какие активы продают

Согласно сайту "Лукойла", компания располагает международными проектами в нескольких странах Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки, а также в Мексике.

Неназванный бывший руководитель "Лукойла" в комментарии Politico подтвердил , что компания будет вынуждена продать три нефтеперерабатывающих завода и около половины из своих 5000 автозаправочных станций по всему миру.

По его словам, это может привести к падению доходов и доходов "приблизительно на 30%".

Отметим, 22 октября США ввели санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл".

Также ограничения распространяются на их дочерние предприятия. Все компании, где доля "Роснефти" или "Лукойла" составляет 50% и более, автоматически подпадают под санкции.

"Лукойл" – частная компания, входящая в число крупнейших налогоплательщиков в России.

Также Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть",