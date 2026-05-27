В двух регионах Украины на продажу выставили шесть СЭС мощностью 19 МВт: показатели и цена
В Украине выставили на продажу готовый энергетический бизнес – портфель из 6 действующих солнечных электростанций общей мощностью 19 МВт. Объекты расположены в Винницкой (10 МВт) и Кировоградской (9 МВт) областях, имеют мощность отдельных станций от 1 до 5 МВт, уже подключены к сети и приносят стабильный доход на рынке в сутки вперед.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.
Характеристики портфеля
Покупатель получает возможность приобрести 100% корпоративных прав отдельных обществ с ограниченной ответственностью или всего портфеля без рисков, связанных со строительством и запуском объектов с нуля.
Общие характеристики портфеля по состоянию на май 2025 года включают следующие параметры:
- общая мощность составляет 19 МВт;
- юридически оформленные активы состоят из 6 отдельных ООО;
- регионы присутствия распределены между Кировоградской областью (9 МВт) и Винницкой областью (10 МВт);
- все станции работают на рынке РДН.
Инвестору предлагается гибкая структура соглашения с полным переходом права собственности на юридическое лицо и активы.
Технические показатели СЭС и стоимость
Технические и финансовые показатели отдельных объектов за 12 месяцев работы (апрель 2025 – март 2026 года):
СЭС №1 расположена в Кировоградской области на земельном участке площадью 2 га, находящемся в аренде. Запуск станции прошел в феврале 2025 года. Объект имеет следующие характеристики:
- мощность составляет 1 МВт;
- установлено 1710 панелей HT SAAE мощностью 580 Вт;
- используются инверторы Sungrow SG125CX-P2 и трансформатор КТП-10/0.4 кВА;
- подключение выполнено через врезку в воздушную линию 10 кВ;
- годовая генерация составила 1200 МВт.
Валовой доход СЭС составляет $80 350. Операционные расходы составляют $10 705, а чистая операционная прибыль до уплаты налогов — $69 645. Цена объекта — $650 000.
СЭС №2 также работает в Кировоградской области на земельном участке площадью 2 га, который находится в аренде. Запуск станции произошел в 2025 году. Объект имеет следующие характеристики:
- мощность составляет 1 МВт;
- установлено 1710 панелей HT SAAE мощностью 580 Вт;
- используются инверторы Sungrow SG125CX-P2 и трансформатор КТП-10/0.4 кВА;
- подключение выполнено через врезку в воздушную линию 10 кВ;
- годовая генерация составила 1199 МВт.
Валовой доход СЭС составляет $79 043. Операционные расходы составляют $10 060, а чистая операционная прибыль к уплате налогов — $68 766. Цена объекта — $650 000.
СЭС №3 расположена в Кировоградской области на земельном участке площадью 5,45 га, который находится в аренде/субаренде. Запуск станции прошел в феврале 2025 года. Объект имеет следующие характеристики:
- мощность составляет 3 МВт;
- установлено 5094 панели HT SAAE мощностью 580 Вт и 590 Вт;
- используются инверторы Sungrow SG125CX-P2, SG50CX-P2 и трансформатор КТП-10/0.4 кВА;
- подключение выполнено через врезку в воздушную линию 10 кВ;
- годовая генерация составила 3512 МВт.
Валовой доход СЭС составляет $226 999. Операционные расходы составляют $33 391, а чистая операционная прибыль до уплаты налогов — $192 928. Цена объекта — $1 950 000.
СЭС №4 функционирует в Кировоградской области на земельном участке площадью 8 га, который находится в аренде или субаренде. Запуск станции прошел в июне 2025 года. Объект имеет следующие характеристики:
- мощность составляет 4 МВт;
- установлено 6768 панелей HT SAAE мощностью 590 Вт;
- используются инверторы Sungrow SG125CX-P2, SG50CX-P2 и transformer КТП-10/0.4 кВА;
- подключение выполнено через врезку в воздушную линию 10 кВ;
- годовая генерация составила 4981 МВт.
Валовой доход СЭС составляет $385 520. Операционные расходы составляют $50 459, а чистая операционная прибыль до уплаты налогов — $334 001. Цена объекта — $2 600 000.
СЭС №5 размещена в Винницкой области на земельном участке площадью 8,55 га, который находится в субаренде. Запуск станции прошел в марте 2025 года. Объект имеет следующие характеристики:
- мощность составляет 5 МВт;
- установлено 8460 панелей HT72-18X (ND)-F Double мощностью 590 Вт;
- используются инверторы Sungrow SG125CX-P2 и трансформатор КТП-10/0.4 кВА;
- подключение произведено через включение в ячейку подстанции 110/10 кВ;
- годовая генерация составила 6035 МВт.
Валовой доход СЭС составляет $398 417. Операционные расходы составляют $34 591, а чистая операционная прибыль до уплаты налогов — $363 106. Цена объекта — $3 250 000.
СЭС №6 расположена в Винницкой области на земельном участке площадью 8,76 га, который находится в субаренде. Запуск станции прошел в марте 2025 года. Объект имеет следующие характеристики:
- мощность составляет 5 МВт;
- установлено 8460 панелей HT72-18X (ND)-F Double мощностью 590 Вт;
- используются инверторы Sungrow SG125CX-P2 и трансформатор КТП-10/0.4 кВА;
- подключение произведено через включение в ячейку подстанции 110/10 кВ;
- годовая генерация составила 5937 МВт.
Валовой доход СЭС составляет $391 794. Операционные расходы составляют $34 591, а чистая операционная прибыль до уплаты налогов — $363 106. Цена объекта — $3 250 000.
Напомним, с января по конец апреля 2026 года семь украинских учреждений здравоохранения начали собственное генерирование электроэнергии благодаря установке солнечных электростанций. Общая мощность вводимых в эксплуатацию объектов составляет 590 кВт.