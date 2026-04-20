Киевщина наращивает собственную энергетическую независимость: мощность СЭС в регионе – почти 500 МВт

Для повышения энергетической устойчивости Киевская область работает над наращиванием собственной способности, которая включает в себя поддержку как больших объектов энергетики, так и частных домохозяйств. В регионе работает 201 солнечная электростанция мощностью более 311 МВт и 8839 частных домохозяйств с СЭС общей мощностью 176,6 МВт.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Также в области уже изданы технические условия для 42 новых объектов, что прибавит в перспективе около 200 МВт энергии.

"Мы все видим, как враг целенаправленно бьет по энергетической инфраструктуре. И ответ здесь один - становиться сильнее и независимее. Не декларативно, а из-за конкретных решений на уровне области, общин и каждого домохозяйства", - отметил Калашник.

Для стимулирования развития энергетики действует областная программа поддержки:

частные домохозяйства могут получить компенсацию до 50 тысяч гривен на установление СЭС;

общины получают компенсацию 30% стоимости СЭС для объектов социальной сферы (до 300 тысяч гривен).

Важным направлением является сотрудничество с международными партнерами. Киевщина получила 68 мобильных солнечных установок французской компании Industrial Packing Solutions. Мощность каждой составляет около 105 кВт, а общая мощность составляет более 7 МВт. Оборудование направлено на обеспечение электроэнергией критически важных объектов в общинах, в частности, успешные примеры установки уже работают в Бучанской общине.

