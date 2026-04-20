Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,26

EUR

51,77

+0,35

Наличный курс:

USD

44,05

43,90

EUR

52,00

51,76

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Киевщина наращивает собственную энергетическую независимость: мощность СЭС в регионе – почти 500 МВт

солнечная электростанция
Киевщина масштабирует решение по установлению СЭС / Depositphotos

Для повышения энергетической устойчивости Киевская область работает над наращиванием собственной способности, которая включает в себя поддержку как больших объектов энергетики, так и частных домохозяйств. В регионе работает 201 солнечная электростанция мощностью более 311 МВт и 8839 частных домохозяйств с СЭС общей мощностью 176,6 МВт.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Также в области уже изданы технические условия для 42 новых объектов, что прибавит в перспективе около 200 МВт энергии.

"Мы все видим, как враг целенаправленно бьет по энергетической инфраструктуре. И ответ здесь один - становиться сильнее и независимее. Не декларативно, а из-за конкретных решений на уровне области, общин и каждого домохозяйства", - отметил Калашник.

Для стимулирования развития энергетики действует областная программа поддержки:

  • частные домохозяйства могут получить компенсацию до 50 тысяч гривен на установление СЭС;
  • общины получают компенсацию 30% стоимости СЭС для объектов социальной сферы (до 300 тысяч гривен).

Важным направлением является сотрудничество с международными партнерами. Киевщина получила 68 мобильных солнечных установок французской компании Industrial Packing Solutions. Мощность каждой составляет около 105 кВт, а общая мощность составляет более 7 МВт. Оборудование направлено на обеспечение электроэнергией критически важных объектов в общинах, в частности, успешные примеры установки уже работают в Бучанской общине.

Напомним, в столице подать заявку на частичное возмещение стоимости солнечной электростанции для многоквартирного дома теперь можно онлайн через Портал услуг Киева.

Автор:
Татьяна Ковальчук