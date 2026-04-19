Солнечные электростанции для домов в Киеве: заявки на компенсацию перевели онлайн

В Киеве подать заявку на частичное возмещение стоимости солнечной электростанции для многоквартирного дома теперь можно онлайн через Портал услуг Киева. Город перевел программу поддержки в цифровой формат, упростив доступ к компенсациям для управляющих структур жилых домов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на КГГА .

Обновленная программа предусматривает возмещение до 50% от стоимости установки солнечной электростанции, но не более 600 тыс. грн на один дом.

Как сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, городские власти делают ставку не только на расширение программ софинансирования, но и на упрощение процедур для заявителей. По его словам, представление документов должно быть быстро и без дополнительной бюрократической нагрузки.

Для пользователей на портале также запустили онлайн-калькулятор компенсации. Сервис позволяет ввести базовые параметры проекта и получить ориентировочный размер возмещения.

Воспользоваться программой могут ОСМД, жилищно-строительные кооперативы, управляющие и другие формы управления многоквартирными домами.

В городских властях рассматривают развитие солнечной генерации как элемент энергостойкости жилищного фонда. Такие системы могут обеспечить резервное питание для лифтов, насосного оборудования, освещения и интернет-инфраструктуры при перебоях с электроснабжением.

Таким образом, Киев объединяет поддержку энергонезависимости домов с цифровизацией муниципальных сервисов, что может ускорить внедрение локальной генерации в жилищный сектор.

