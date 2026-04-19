Сонячні електростанції для будинків у Києві: заявки на компенсацію перевели онлайн

Київ цифровізував компенсації за сонячні електростанції для житлових будинків / Depositphotos

У Києві подати заявку на часткове відшкодування вартості сонячної електростанції для багатоквартирного будинку тепер можна онлайн через Портал послуг Києва. Місто перевело програму підтримки у цифровий формат, спростивши доступ до компенсацій для керуючих структур житлових будинків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на КМДА.

Оновлена програма передбачає відшкодування до 50% вартості встановлення сонячної електростанції, але не більше 600 тис. грн на один будинок.

Як повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, міська влада робить ставку не лише на розширення програм співфінансування, а й на спрощення процедур для заявників. За його словами, подання документів має бути швидким і без додаткового бюрократичного навантаження.

Для користувачів на порталі також запустили онлайн-калькулятор компенсації. Сервіс дозволяє ввести базові параметри проєкту та одразу отримати орієнтовний розмір відшкодування.

Скористатися програмою можуть ОСББ, житлово-будівельні кооперативи, управителі та інші форми управління багатоквартирними будинками.

У міській владі розглядають розвиток сонячної генерації як елемент енергостійкості житлового фонду. Такі системи можуть забезпечити резервне живлення для ліфтів, насосного обладнання, освітлення та інтернет-інфраструктури під час перебоїв з електропостачанням.

Таким чином, Київ поєднує підтримку енергонезалежності будинків із цифровізацією муніципальних сервісів, що може пришвидшити впровадження локальної генерації у житловому секторі.

Додамо, ОСББ, житлові кооперативи та управителі багатоквартирних будинків регіону можуть отримати безповоротну фінансову допомогу до 300 тисяч гривень на технічне оснащення будівель для роботи в умовах блекаутів.

Автор:
Тетяна Гойденко