США утримуються від внесення компанії DeepSeek до чорного списку

Адміністрація Дональда Трампа відклала внесення китайського ШІ-стартапу DeepSeek, виробника чіпів пам'яті CXMT та ще понад 100 інших іноземних підприємств до торговельного чорного списку. Білий дім утримується від цього кроку, попри те, що ці структури офіційно визнані загрозою для національної безпеки США.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

За даними джерел, міжвідомчий комітет США ще минулого року погодив додавання цих компаній до санкційного списку Міністерства торгівлі. Проте американська влада свідомо не публікує оновлення, намагаючись уникнути чергового витка ескалації у відносинах із Пекіном.

США не розширювали цей перелік з жовтня минулого року, що є найдовшою паузою за останні понад десять років. Наразі неопублікованими залишаються санкції щонайменше проти 75 китайських компаній, які працюють у сферах передового виробництва напівпровідників, обладнання для мікросхем та моделювання штучного інтелекту.

Чому DeepSeek та інші фірми вважають загрозою

Причини, через які американські відомства вимагають обмежити доступ цих підприємств до технологій США, є досить серйозними:

Військова підтримка: представники Держдепартаменту США заявляли, що стартап DeepSeek безпосередньо підтримував військові та розвідувальні операції Китаю.

Обхід обмежень та шпигунство: компанія DeepSeek намагалася використовувати підставні фірми у Південно-Східній Азії для незаконної купівлі передових американських чипів. Крім того, лабораторії Anthropic та OpenAI фіксували приховані кампанії з боку DeepSeek, спрямовані на несанкціоноване копіювання можливостей їхніх ШІ-моделей Claude та ChatGPT.

Виробництво мікросхем: компанія ChangXin Memory Technologies (CXMT), яка є топвиробником чипів пам'яті в КНР, раніше вже була визнана Пентагоном структурою, пов'язаною з китайською армією.

Допомога Росії та контрабанда чипів: до списку також мали увійти маловідомі китайські фірми, що постачали компоненти для російських дронів, збитих у Польщі. Крім того, санкції готувалися проти десятків компаній, які таємно перепродавали обмежені до експорту чипи Nvidia китайським університетам, а також виробляли для армії КНР роботів-собак та безпілотники.

Американські експерти з міжнародної безпеки критикують зволікання Міністерства торгівлі. Вони зазначають, що така пауза дозволяє американським технологіям безперешкодно потрапляти до рук супротивників, які можуть використати їх проти самих США.

У Бюро промисловості та безпеки (BIS) США не відповіли безпосередньо на запитання щодо затримки публікації списків, обмежившись заявою, що відомство щоденно використовує різні інструменти для боротьби зі зловмисниками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пентагон вніс Alibaba, BYD та Baidu до списку компаній, пов'язаних з армією Китаю. Вашингтон розширив цей перелік, оскільки вважає, що зазначені технологічні та автомобільні гіганти надають пряму підтримку оборонному сектору КНР.