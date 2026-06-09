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Пентагон вніс Alibaba, BYD та Baidu до списку компаній, пов’язаних з армією Китаю

Alibaba
США додали Alibaba та ще 2 компанії до переліку тих, хто підтримує китайську армію / Depositphotos

Пентагон розширив перелік китайських компаній, які, як вважають США, підтримують армію Китаю. До цього списку Вашингтон додав  Alibaba, BYD та Baidu.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Оновлення цього списку зазвичай відбувається раз на рік. Цього разу після додавання компаній Alibaba (власник маркетплейсів AliExpress, Taobao, Tmall та хмарного сервісу Alibaba Cloud) та Baidu (власник головного пошуковика Китаю, сервісів Baidu) перелік містить 3 найбільші онлайн-компанії Китаю, загальна ринкова вартість яких становить $850 млрд.

До оновленого списку також потрапили інші великі китайські компанії, зокрема виробники чипів CXMT і YMTC, робототехнічна Unitree, фармацевтична WuXi AppTec та енергетична CNOOC.

У Пентагоні заявили, що ці компанії відповідають критеріям для визначення як "китайські військові компанії", що працюють у США.

Саме включення до списку не означає автоматичних санкцій, але може посилити репутаційний і регуляторний тиск на компанії.

Reuters зазначає, що Alibaba, Baidu, CXMT, YMTC, Unitree, CNOOC і Nvidia не відповіли на запити про коментар.

Представник WuXi AppTec заявив агентству, що включення компанії до списку є "очевидною помилкою" і що вона вживатиме заходів для виправлення цього рішення.

Нагадаємо, нещодавно влада Китаю запровадила обмеження на закордонні поїздки для провідних фахівців у галузі штучного інтелекту, які працюють у приватних корпораціях, зокрема Alibaba Group та DeepSeek. Цей крок свідчить про намагання Пекіна захистити свої технологічні досягнення в умовах гострої конкуренції зі США.

Автор:
Світлана Манько