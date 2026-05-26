Китай обмежив виїзд за кордон для провідних ШІ-фахівців приватних компаній

Китай обмежив виїзд за кордон для провідних ШІ-фахівців приватних компаній / Unsplash

Влада Китаю запровадила обмеження на закордонні поїздки для провідних фахівців у галузі штучного інтелекту, які працюють у приватних корпораціях, зокрема Alibaba Group та DeepSeek. Цей крок свідчить про намагання Пекіна захистити свої технологічні досягнення в умовах гострої конкуренції зі США.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Профільні урядові відомства КНР сформували списки інженерів, дослідників та топменеджерів, чия робота має стратегічне значення для країни. Тепер ці фахівці зобов'язані отримувати офіційний дозвіл від контролюючих органів перед будь-якою поїздкою за межі Китаю.

Специфіка нових обмежень та ризики для індустрії

У Китаї практика контролю за переміщенням кадрів існує давно. Державні підприємства та університети часто вилучають паспорти у керівників та науковців. Проте поширення таких обмежень на приватний сектор технологічних стартапів є безпрецедентним кроком. Посадовці додають людей до "невиїзних" списків не через формальну посаду, а на основі оцінки цінності їхніх індивідуальних розробок.

Головні наслідки та контекст цього рішення:

  • Втрата привабливості для кадрів: експерти попереджають, що подібні заборони ускладнять для китайських фірм пошук та утримання елітних інженерів. Фахівці з глобальними амбіціями тепер будуть змушені обирати еміграцію на ранніх етапах кар'єри, щоб не потрапити під обмеження.
  • Справа стартапу Manus: посилення контролю відбувається на тлі скандалу навколо ШІ-стартапу Manus. Після того як американська Meta спробувала купити цю компанію за 2 млрд доларів, Пекін заблокував угоду. Двом співзасновникам Manus тоді офіційно заборонили залишати КНР на час розслідування через ризик витоку технологій.
  • Стратегічний статус: elite-інженери після появи ChatGPT офіційно визнані керівництвом КНР критично важливим державним активом, оскільки більшість проривних моделей створюються саме в приватних лабораторіях, а не в держсекторі.

Представники Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю, а також компаній Alibaba та DeepSeek відмовилися коментувати запровадження індивідуальних обмежень на виїзд.

Нагадаємо, китайський стартап DeepSeek назавжди знизив ціни на свій ШІ на 75%. Компанія зробила безстроковою знижку на доступ до своєї флагманської мовної моделі V4-Pro, що посилило тиск на американських конкурентів та підвищило попит на послуги китайських програмістів, які тепер опинилися під пильним наглядом спецслужб.

Автор:
Максим Кольц