Китай заблокував угоду Meta на 2 мільярди доларів: Пекін зупинив продаж ШІ-платформи Manus

Китайські регулятори заборонили компанії Meta придбати платформу штучного інтелекту Manus за 2 мільярди доларів. Пекін посилив контроль над технологіями на тлі суперництва зі США, назвавши цю угоду спробою послабити власну технологічну базу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Financial Times.

Національна комісія з розвитку і реформ Китаю офіційно заборонила іноземні інвестиції в Manus і вимагає скасувати продаж. Це рішення стало жорстким сигналом: Китай планує й надалі блокувати подібні угоди, особливо напередодні переговорів між Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном.

Що таке Manus і чому він потрібен Meta

Manus — це не просто чат-бот, а сучасна ШІ-платформа "нового покоління". Вона створює персональних ШІ-агентів, які можуть самостійно:

керувати файлами на комп'ютері;

писати програмний код;

виконувати складні робочі задачі замість людини.

Компанія народилася в Китаї, але згодом переїхала до Сінгапуру після отримання грошей від американських фондів. Саме тоді Meta вирішила викупити перспективний актив, щоб інтегрувати його у свої сервіси.

Тиск Пекіна та ризики для ринку

Китайські регулятори підійшли до питання радикально. Крім заборони угоди, вони перевіряли її на порушення антимонопольного права та обмежень на експорт технологій. До того ж двом співзасновникам Manus на певний час навіть заборонили виїзд із країни.

Для Meta це рішення створює серйозні проблеми, адже компанія вже почала впроваджувати технології Manus у свої продукти. Тепер їй доведеться або шукати нового покупця, або повертати активи попереднім власникам.

Нагадаємо, Meta планує живити свої центри обробки даних сонячною енергією, зібраною в космосі. Meta хоче використовувати космічну енергію для підтримки роботи штучного інтелекту, приєднуючись до технологічної гонки разом із Ілоном Маском та Джеффом Безосом.