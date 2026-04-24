Meta скорочує 8000 працівників через зростання витрат на штучний інтелект

Компанія Meta, якій належать Instagram, Facebook и WhatsApp, наступного місяця має намір скоротити тисячі працівників на тлі рекордних витрат на розвиток проєктів у сфері штучного інтелекту.

Зазначається, що компанія повідомила співробітникам у службовій записці про план скоротити 10% персоналу. Це орієнтовно 8 тисяч працівників.

У Meta також заявили, що не закриватимуть тисячі відкритих вакансій, на які раніше шукали співробітників.

Однією з ключових причин скорочень називають різке зростання витрат, зокрема на розробки у сфері штучного інтелекту.

Лише цього року компанія планує витратити на ці цілі близько 135 мільярдів доларів, що приблизно дорівнює загальним витратам Meta на штучний інтелект за попередні три роки.

Представник компанії Meta підтвердив плани щодо скорочення штату, але відмовився надавати додаткові коментарі.

У березні повідомлялося, що компанія Meta може провести масштабні скорочення персоналу. Йдеться про звільнення до 20% працівників, що може становити майже 16 тисяч осіб.

Meta вже звільняла працівників раніше. У 2023 році без роботи залишилися 1500 співробітників з відділу підбору персоналу та роботи з персоналом.

У 2025 році Meta звільнила ще 600 працівників.