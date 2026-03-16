Meta звільняє майже 16 тис. працівників, або 20% всього штату через ШІ

Компанія Meta може провести масштабні скорочення персоналу. Йдеться про звільнення до 20% працівників, що може становити майже 16 тисяч осіб.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані агентства Reuters.

Джерела, знайомі з планами компанії, повідомили, що керівництво обговорює можливість суттєвого скорочення штату, однак остаточне рішення ще не ухвалене. Точна дата та масштаб звільнень наразі також не визначені.

Станом на 31 грудня у компанії працювало майже 79 тисяч співробітників. Якщо скорочення справді становитимуть близько 20%, це стане найбільшою реструктуризацією з часів програми оптимізації, яку компанія проводила наприкінці 2022 та на початку 2023 року і назвала "роком ефективності".

Тоді очільник компанії Марк Цукерберг оголосив про скорочення 11 тисяч працівників, що становило приблизно 13 відсотків штату. Через кілька місяців компанія повідомила ще про 10 тисяч звільнень.

Речник Meta Енді Стоун заявив, що повідомлення про масштабні звільнення є спекулятивними і стосуються лише теоретичних сценаріїв оптимізації витрат.

За інформацією джерел, можливі скорочення пов’язані з великими витратами на розвиток інфраструктури штучного інтелекту. Компанія активно нарощує інвестиції у цю сферу та формує нову дослідницьку команду, яка працює над створенням систем суперінтелекту.

Meta пропонує значні компенсаційні пакети, щоб залучити провідних дослідників штучного інтелекту. Деякі з таких контрактів можуть сягати сотень мільйонів доларів протягом чотирьох років.

Компанія також планує масштабні інвестиції у будівництво центрів обробки даних. За заявами керівництва, до 2028 року на ці проєкти можуть спрямувати до 600 мільярдів доларів.

Крім того, Meta продовжує купувати компанії у сфері штучного інтелекту. Нещодавно вона придбала платформу Moltbook, призначену для агентів штучного інтелекту. Також, за інформацією Reuters, компанія планує витратити щонайменше два мільярди доларів на придбання китайського стартапу Manus.

Сам Цукерберг раніше заявляв, що розвиток штучного інтелекту змінює підхід до організації роботи. За його словами, завдання, які раніше вимагали великих команд, тепер можуть виконуватися значно меншими групами або навіть одним висококваліфікованим спеціалістом.

Подібні процеси відбуваються і в інших технологічних компаніях. На початку року Amazon підтвердила скорочення близько 16 тисяч робочих місць. Фінтех-компанія Block також провела значні звільнення, а її керівник Джек Дорсі прямо пов’язав оптимізацію штату з поширенням інструментів штучного інтелекту.

Активні інвестиції Meta у сферу штучного інтелекту відбуваються після низки проблем із моделями Llama 4 минулого року. Зокрема, компанію критикували через неточні результати під час тестування ранніх версій системи. Meta також відмовилася від запуску найбільшої моделі під назвою Behemoth, яка мала з’явитися на ринку влітку.

У межах нової стратегії дослідницька команда працює над новою моделлю штучного інтелекту під назвою Avocado, яка має допомогти компанії посилити свої позиції у глобальній технологічній конкуренції.

Meta вже звільняла працівників раніше. У 2023 році без роботи залишилися 1500 співробітників з відділу підбору персоналу та роботи з персоналом.

У 2025 році Meta звільнила ще 600 працівників.