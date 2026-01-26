Запланована подія 2

Meta, TikTok та YouTube постануть перед судом через депресію у підлітків

Meta, TikTok та YouTube
Технологічні гіганти Meta, TikTok та YouTube цього тижня постануть перед судом у Каліфорнії. Це перший в історії випадок, коли соцмережі захищатимуться в суді від звинувачень у цілеспрямованому формуванні залежності у дітей та підживленні кризи психічного здоров'я молоді.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Зазначається, що справа 19-річної каліфорнійки, відомої під ініціалами KGM, стала "тестовим випадком" для всієї індустрії.

Позивачка стверджує, що через маніпулятивний дизайн платформ вона ще в дитинстві стала залежною від соцмереж. Вона впевнена, що додатки підживлювали її депресію та суїцидальні думки, і прагне притягнути компанії до відповідальності.

На відміну від слухань у Конгресі, цей процес змусить керівників компаній давати свідчення під присягою.

Це буде перший випадок, коли технологічним гігантам доведеться захищатися в суді від ймовірної шкоди, завданої їхніми продуктами, сказав адвокат позивача Метью Бергман.

"Вони будуть під пильною увагою, якої немає, коли ви свідчите перед Конгресом", – сказав він агентству Reuters.

Очікується, що в суді виступить особисто Марк Цукерберг. Позиція Meta залишається непохитною: компанія заперечує зв’язок своїх продуктів із погіршенням стану здоров'я дівчини.

Водночас YouTube намагається дистанціюватися від справи, заявляючи, що їхня платформа принципово відрізняється від алгоритмічних стрічок Instagram чи TikTok.

Нагадаємо, що міжнародна група позивачів подала до суду на корпорацію Meta Platforms, Inc. Предметом спору стали заяви компанії щодо рівня конфіденційності та безпеки популярного месенджера WhatsApp.

Автор:
Тетяна Бесараб