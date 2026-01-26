Meta, TikTok та YouTube постануть перед судом через депресію у підлітків

Технологічні гіганти Meta, TikTok та YouTube цього тижня постануть перед судом у Каліфорнії. Це перший в історії випадок, коли соцмережі захищатимуться в суді від звинувачень у цілеспрямованому формуванні залежності у дітей та підживленні кризи психічного здоров'я молоді.

Зазначається, що справа 19-річної каліфорнійки, відомої під ініціалами KGM, стала "тестовим випадком" для всієї індустрії.

Позивачка стверджує, що через маніпулятивний дизайн платформ вона ще в дитинстві стала залежною від соцмереж. Вона впевнена, що додатки підживлювали її депресію та суїцидальні думки, і прагне притягнути компанії до відповідальності.

На відміну від слухань у Конгресі, цей процес змусить керівників компаній давати свідчення під присягою.

Це буде перший випадок, коли технологічним гігантам доведеться захищатися в суді від ймовірної шкоди, завданої їхніми продуктами, сказав адвокат позивача Метью Бергман.

"Вони будуть під пильною увагою, якої немає, коли ви свідчите перед Конгресом", – сказав він агентству Reuters.

Очікується, що в суді виступить особисто Марк Цукерберг. Позиція Meta залишається непохитною: компанія заперечує зв’язок своїх продуктів із погіршенням стану здоров'я дівчини.

Водночас YouTube намагається дистанціюватися від справи, заявляючи, що їхня платформа принципово відрізняється від алгоритмічних стрічок Instagram чи TikTok.

