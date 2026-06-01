Ціна нафти на 1 червня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

нафта
Ціни на нафту / Depositphotos

Станом на 1 червня 2026 року ціна нафти Brent становить $93,17 за барель, WTI - $89,65, а Urals - $86,38.  Вартість нафти піднялася більш ніж на 2% на тлі ескалації напруженості на Близькому Сході. Ринок відреагував на взаємні атаки між США та Іраном, а також на рішення Ізраїлю продовжити наступальні дії в Лівані.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 1 червня

Тип нафти Ціна Зміна (%)
Brent $93,17 +2,25%
WTI $89,65 + 2,62%
Urals 86,38  -2.70%

 Ф'ючерси на американську нафту зросли на $2,29, або на 2,62%, до $89,65 за барель. Водночас ф'ючерси на нафту Brent підвищилися на $2,05, або на 2,25%, до $93,17 за барель. 

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ескалація конфлікту між США та Іраном посилила напруженість на нафтовому ринку та зруйнувала очікування щодо продовження режиму припинення вогню.

США завдали ударів по іранських військових об'єктах у відповідь на дії Тегерана, а Іран заявив про атаку на авіабазу, пов’язану з американською операцією. Додаткові ризики для ринку створює можливе мінування Ормузької протоки, що може ускладнити постачання нафти та газу.

Нагадаємо, в Україні очікується суттєве здешевлення бензину та дизельного пального - вже у червні ціни на АЗС можуть знизитися до 5 грн за літр. Поштовхом до цього стало різке падіння світових цін на нафту після повідомлень про 60-денне перемир’я між США та Іраном.

Угода передбачає гарантії безпечного судноплавства через Ормузьку протоку та розмінування її акваторії. Натомість США планують поступово послабити обмеження щодо Ірану, що може сприяти збільшенню експорту іранської нафти та подальшому тиску на світові ціни.

Автор:
Ольга Опенько