Цена нефти на 1 июня – цена на нефть Brent, WTI, Urals
По состоянию на 1 июня 2026 г. цена нефти Brent составляет $93,17 за баррель, WTI - $89,65, а Urals - $86,38. Цена нефти поднялась более чем на 2% на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Рынок отреагировал на взаимные атаки между США и Ираном, а также решение Израиля продолжить наступательные действия в Ливане.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.
|Тип нефти
|Цена
|Изменение (%)
|Brent
|$93,17
|+2,25%
|WTI
|$89,65
|+ 2,62%
|Urals
|86,38
|-2.70%
Фьючерсы на американскую нефть выросли на $2,29, или на 2,62%, до $89,65 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть Brent повысились на $2,05, или на 2,25%, до $93,17 за баррель.
Причины изменения цены
Как сообщает Reuters, эскалация конфликта между США и Ираном усилила напряженность на нефтяном рынке и разрушила ожидания продолжения режима прекращения огня.
США нанесли удары по иранским военным объектам в ответ на действия Тегерана, а Иран заявил об атаке на авиабазу, связанную с американской операцией. Дополнительные риски для рынка создает возможное минирование Ормузского пролива, что может осложнить поставки нефти и газа.
Напомним, в Украине ожидается существенное удешевление бензина и дизельного горючего – уже в июне цены на АЗС могут снизиться до 5 грн за литр. Толчком к этому стало резкое падение мировых цен на нефть после сообщений о 60-дневном перемирии между США и Ираном.
Соглашение предусматривает гарантии безопасного судоходства через Ормузский пролив и разминирование его акватории. США планируют постепенно ослабить ограничения относительно Ирана, что может способствовать увеличению экспорта иранской нефти и дальнейшему давлению на мировые цены.