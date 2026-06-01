Цена нефти на 1 июня – цена на нефть Brent, WTI, Urals

По состоянию на 1 июня 2026 г. цена нефти Brent составляет $93,17 за баррель, WTI - $89,65, а Urals - $86,38. Цена нефти поднялась более чем на 2% на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Рынок отреагировал на взаимные атаки между США и Ираном, а также решение Израиля продолжить наступательные действия в Ливане.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 1 июня.

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $93,17 +2,25% WTI $89,65 + 2,62% Urals 86,38 -2.70%

Фьючерсы на американскую нефть выросли на $2,29, или на 2,62%, до $89,65 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть Brent повысились на $2,05, или на 2,25%, до $93,17 за баррель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, эскалация конфликта между США и Ираном усилила напряженность на нефтяном рынке и разрушила ожидания продолжения режима прекращения огня.

США нанесли удары по иранским военным объектам в ответ на действия Тегерана, а Иран заявил об атаке на авиабазу, связанную с американской операцией. Дополнительные риски для рынка создает возможное минирование Ормузского пролива, что может осложнить поставки нефти и газа.

Напомним, в Украине ожидается существенное удешевление бензина и дизельного горючего – уже в июне цены на АЗС могут снизиться до 5 грн за литр. Толчком к этому стало резкое падение мировых цен на нефть после сообщений о 60-дневном перемирии между США и Ираном.

Соглашение предусматривает гарантии безопасного судоходства через Ормузский пролив и разминирование его акватории. США планируют постепенно ослабить ограничения относительно Ирана, что может способствовать увеличению экспорта иранской нефти и дальнейшему давлению на мировые цены.