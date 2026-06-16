Канада объявила санкции против 160 российских компаний, лиц и судов

Канада ввела новый пакет санкций против России, охватывающий 162 физических и юридических лица, а также суда, связанные с российским "теневым флотом", энергетическим сектором и военно-промышленным комплексом.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7 во Франции.

Пакет санкций против РФ

Стороны обсудили ситуацию на фронте, поддержку Украины и необходимость усиления давления на Россию. Карни подтвердил, что Канада продолжит помогать Украине. По его словам, с начала года Оттава предоставила Киеву военную помощь на $2,8 млрд, ввела санкции против более 3,4 тыс. российских физических и юридических лиц и более 600 судов, а также продлила учебную миссию Operation UNIFIER.

Премьер-министр также объявил о новом пакете санкций против российского "теневого флота", энергетического сектора, предприятий ВПК и структур, причастных к дезинформации. Под ограничения попадут 162 физических и юридических лица, а также суда, связанные с российской военной машиной.

Отдельно Зеленский и Карни обсудили участие Канады в восстановлении Украины и развитии сотрудничества в оборонной сфере, в частности в производстве беспилотников.

По итогам встречи лидеры договорились поддерживать постоянный контакт.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Канаду за введение нового пакета санкций против более 160 физических и юридических лиц, а также судов, связанных с российским "теневым флотом". По его словам, во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни стороны обсудили дальнейшее усиление санкционного давления на Россию, и принятие новых ограничений стало важным результатом этих усилий.

Кроме того, лидеры обсудили развитие оборонного сотрудничества, в частности, возможное участие Канады в финансировании производства украинских беспилотников по датской модели, а также взаимодействие в энергетической сфере. Зеленский подчеркнул, что Канада продолжит поддерживать Украину в энергетическом секторе и будет способствовать ее восстановлению.

Президент также выразил благодарность Марку Карни за последовательную поддержку Украины и активную позицию во время встречи в формате G7-Украина, подчеркнув важность надежной поддержки со стороны канадского правительства и личной вовлечённости премьер-министра в украинские вопросы.

Напомним, Совет ЕС 15 июня принял новые санкции против России, добавив в списки 34 физических и 47 юридических лиц. Ограничения ориентированы на военно-промышленный комплекс, пропагандистов, также нефтяной теневой флот.