Канада оголосила санкції проти 160 російських компаній, осіб і суден

Канада запровадила новий пакет санкцій проти Росії, який охоплює 162 фізичні та юридичні особи, а також судна, пов’язані з російським “тіньовим флотом”, енергетичним сектором і військово-промисловим комплексом.

Як пише Delo.ua, про це заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7 у Франції.

Пакет санкцій проти РФ

Сторони обговорили ситуацію на фронті, підтримку України та необхідність посилення тиску на Росію. Карні підтвердив, що Канада продовжить допомагати Україні. За його словами, від початку року Оттава надала Києву військову допомогу на $2,8 млрд, запровадила санкції проти понад 3,4 тис. російських фізичних та юридичних осіб і більш як 600 суден, а також продовжила навчальну місію Operation UNIFIER.

Прем’єр-міністр також оголосив про новий пакет санкцій проти російського "тіньового флоту", енергетичного сектору, підприємств ВПК та структур, причетних до дезінформації. Під обмеження потраплять 162 фізичні та юридичні особи, а також судна, пов’язані з російською військовою машиною.

Окремо Зеленський і Карні обговорили участь Канади у відбудові України та розвиток співпраці в оборонній сфері, зокрема у виробництві безпілотників.

За підсумками зустрічі лідери домовилися підтримувати постійний контакт.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський подякував Канаді за запровадження нового пакета санкцій проти понад 160 фізичних та юридичних осіб, а також суден, пов’язаних із російським "тіньовим флотом". За його словами, під час зустрічі з прем’єр-міністром Канади Марком Карні сторони обговорили подальше посилення санкційного тиску на Росію, і ухвалення нових обмежень стало важливим результатом цих зусиль.

Крім того, лідери обговорили розвиток оборонної співпраці, зокрема можливу участь Канади у фінансуванні виробництва українських безпілотників за данською моделлю, а також взаємодію в енергетичній сфері. Зеленський наголосив, що Канада продовжить підтримувати Україну в енергетичному секторі та сприятиме її відновленню.

Президент також висловив вдячність Марку Карні за послідовну підтримку України та активну позицію під час зустрічі у форматі G7–Україна, підкресливши важливість надійної підтримки з боку канадського уряду та особистої залученості прем’єр-міністра до українських питань.

Нагадаємо, Рада ЄС 15 червня ухвалила нові санкції проти Росії, додавши до списків 34 фізичних та 47 юридичних осіб. Обмеження спрямовані на військово-промисловий комплекс, пропагандистів, а також нафтовий тіньовий флот.