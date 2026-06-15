Євросоюз вдарив новими санкціями по тіньовому флоту та ВПК Росії

Рада ЄС 15 червня ухвалила нові санкції проти Росії, додавши до списків 34 фізичних та 47 юридичних осіб. Обмеження спрямовані на військово-промисловий комплекс, пропагандистів, а також нафтовий тіньовий флот.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі на сайті Ради ЄС.

"Сьогодні ми схвалили чергову партію санкцій, щоб посилити тиск на Росію з метою припинення війни. Ці заходи завдають удару по самому серцю російського військово-промислового комплексу, його тіньовому флоту та мережам, що підживлюють гібридні атаки Москви проти Європи... Західні санкції вже коштували Росії приблизно від 1 до 1,3 трильйона євро. Цеглинка за цеглиною ми руйнуємо основи воєнної економіки Росії", – зазначила голова Ради з питань закордонних справ Кая Каллас.

За її словами, наразі триває робота над ширшим 21-м пакетом санкцій Євросоюзу проти РФ.



У сфері військово-промислового комплексу під санкції потрапили 7 осіб та 21 організація з Росії та третіх країн. Серед них виробники й постачальники безпілотників та обладнання:

ВАТ "Науково-виробниче об’єднання імені Лавочкіна",

ТОВ "Рустакт";

ТОВ "АСФПВ";

ТОВ "ІОНОС";

китайські компанії Shenzhen Minghuaxin та Xinxiang Richful Lubricant Additive Company;

державні структури ERA Military Innovation Technopolis та Фонд перспективних досліджень.

Для скорочення нафтових доходів санкції ввели проти 2 осіб — Тахіра Гараєва та Костянтина Рогача, а також 24 організацій, пов’язаних із експортом нафти через тіньовий флот. Списки охоплюють компанію "Лукойл-Західний Сибір" та підприємства у Росії, Ліберії, Туреччині, ОАЕ, Азербайджані й Гонконзі.

Через гібридну діяльність та дезінформацію до списку додали 10 фізичних осіб та одну організацію. Серед них пропагандисти Анатолій Кузічев, Кирило Федоров, Роман Антоновський та Президентський фонд культурних ініціатив.

Також Рада ЄС продовжила санкції за незаконну анексію Криму та Севастополя до 23 червня 2027 року.

"ЄС не визнає та продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією як порушення міжнародного права", — зазначено у документі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти 10 російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів.