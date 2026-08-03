Збитки від лісових пожеж у Європі вже перевищили €3 млрд: під загрозою бізнес та АЕС

Лісові пожежі та аномальна спека, що охопили Францію, Іспанію, Португалію, Грецію та Румунію, вже завдали економічних збитків на понад 3,1 млрд євро. Ця сума суттєво перевищує середньорічний показник збитків від пожеж для всього Європейського Союзу, який Єврокомісія раніше оцінювала у 2,5 млрд євро.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Financial Times.

За перші два місяці пожежонебезпечного сезону в п'яти найбільш постраждалих країнах Єврозони вигоріло майже пів мільйона гектарів землі. Наведені розрахунки відображають лише так звану вартість "відновлення" — витрати на повторну посадку лісів та догляд за ними.

Реальні економічні збитки будуть значно вищими, оскільки страхові компанії, підприємства і домогосподарства усе ще оцінюють шкоду, завдану майну, врожаю та туристичній галузі в розпал літнього сезону. Додатковим тягарем у довгостроковій перспективі стануть зростання страхових премій та витрати на закупівлю спецтехніки для пожежогасіння.

Удар по промисловості та загроза для енергетики

У французькому департаменті Жиронда, який є важливим промисловим хабом, через пожежі та евакуацію персоналу змушені були тимчасово зупинити виробництво такі гіганти оборонної та аерокосмічної галузей, як Safran, Dassault Aviation та ArianeGroup. За даними місцевої Торгово-промислової палати, стихія безпосередньо торкнулася щонайменше 40 000 підприємств, з яких майже половина повністю призупинила роботу.

В Іспанії вогонь підібрався на відстань 50 км до Мадрида, знищивши будинки, техніку та понад 18,5 тис. гектарів сільськогосподарських угідь, переважно пасовищ.

Паралельно з пожежами загострюється енергетична та логістична криза через посуху:

Логістика: критичне зниження рівня води в Рейні та Дунаї ускладнює транспортування товарів та річкові перевезення. Через це хімічні концерни BASF, Covestro та Evonik стикаються з ризиками скорочення виробництва.

Енергетика: рекордне мілководдя на Дунаї змушує владу Угорщини готуватися до зупинки атомної електростанції, яка забезпечує майже половину потреб країни в електроенергії. З цієї ж причини Румунія вже зупинила один із двох реакторів АЕС "Чернавода", оскільки річкової води недостатньо для охолодження систем.

Експерти зазначають, що остаточна сума втрат може втричі перевищити середньорічні показатели шкоди для ВВП регіону, особливо якщо вогонь пошириться на великі населені пункти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна вперше надала допомогу через Механізм цивільного захисту ЄС. До Франції направили 70 українських рятувальників і 15 спеціалізованих автомобілів для боротьби з масштабними лісовими пожежами.