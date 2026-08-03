Мер Харкова запропонував створити економічні проєкти для повернення людей у прифронтові міста

Прифронтовим містам потрібні окремі економічні проєкти, які передбачатимуть створення робочих місць, будівництво житла та відновлення соціальної інфраструктури. До їх реалізації необхідно залучати міжнародних партнерів, щоб сформувати умови для повернення людей у громади.

Як пише Delo.ua, про це заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов під час робочого візиту до Дніпра, де він провів зустрічі з представниками влади, промисловості, закладів вищої освіти, медичної сфери та внутрішньо переміщеними особами.

За його словами, безпекова ситуація залишається основною передумовою повернення українців, однак громадам необхідно вже зараз формувати економічні моделі, які дадуть людям можливість працювати та жити в прифронтових регіонах.

"У кожного міста повинен бути чіткий план дій, чіткий економічний проєкт, чіткий проєкт повернення людей. Для нас дуже важливо, щоб до цього долучилися міжнародні партнери... Це, перш за все, економічний розвиток, будівництво житла, в тому числі соціального та муніципального, і відбудова соціальних об’єктів – шкіл, дитячих садків, лікарень. Перш за все – безпекова ситуація і робота", – зазначив він.

Під час зустрічей із представниками промисловості також обговорювали роботу підприємств в умовах війни, збереження робочих місць та залучення інвестицій. На думку Терехова, промисловість має відігравати важливу роль у відновленні прифронтових регіонів і створенні нових робочих місць.

Окремий блок візиту стосувався молодіжної політики. Зі студентами, аспірантами та керівниками закладів вищої освіти Дніпра обговорили підтримку студентських стартапів, грантові програми, молодіжне кредитування, перше робоче місце та муніципальне замовлення для молодих фахівців.

Також асоціація пропонує змінити умови проведення національного мультипредметного тесту для випускників із прифронтових територій, зокрема проводити тестування впродовж двох днів. У вересні вона планує провести Молодіжний форум.

Під час відвідування Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова обговорювалися дефіцит медичних кадрів, залучення молодих фахівців, оплата праці, соціальне житло, пільгове кредитування та іпотечні програми.

Терехов також відвідав регіональне представництво асоціації у Дніпрі, яке працює з громадами, внутрішньо переміщеними особами, ветеранами, підприємцями та громадськими організаціями.

Раніше асоціація представила пакет пропозицій для прифронтових територій, серед яких зниження ПДВ на товари першої необхідності до 5%, підвищення мінімальної зарплати до 10 тис. грн і мінімальної пенсії до 6 тис. грн.

За словами Терехова, напрацьовані пропозиції планують узагальнити та передати Кабінету міністрів і Верховній Раді.