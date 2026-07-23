Терехов запропонував знизити ПДВ на продукти першої необхідності до 5% за прикладом Європи

В Україні необхідно знизити ставку ПДВ на продукти першої необхідності до 5% за прикладом європейських країн. Такий крок допоможе стримати зростання цін і зробити базові продукти та ліки доступнішими для населення.

Як пише Delo.ua, про це заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов під час спілкування з жителями Харкова, зокрема пенсіонерами, які порушували питання вартості продуктів харчування та медикаментів.

За його словами, нинішній рівень пенсій часто не дозволяє покривати навіть базові потреби.

"Я вважаю, що сьогодні потрібно зробити зовсім інакше. Потрібно знижувати ПДВ на продукти першої необхідності, наприклад, яйця та молоко, до 5%. Ми йдемо до Європи, а там знижений ПДВ. І тоді ціни будуть знижуватися", – сказав Терехов.

Він також наголосив, що держава має переглянути підходи до соціальної підтримки населення, а одним із пріоритетів повинно стати підвищення рівня доходів громадян. Водночас, на його думку, місцева влада також має використовувати всі можливості для підтримки своїх мешканців.

"Ми тримаємо ще безкоштовний проїзд. А в Києві – 30 грн. Як людина може вижити? Особливо пенсіонери. Пенсії потрібно підняти – хоча б до 6 тисяч, а мінімальну заробітну плату – до 10 тисяч гривень", – наголосив Терехов.

Крім того, голова Асоціації прифронтових міст та громад повідомив, що організація й надалі наполягатиме на ухваленні державних рішень, спрямованих на подолання бідності, стримування цін і посилення соціального захисту. Він додав, що очікує від нового уряду конкретних рішень.

Нагадаємо, наразі в Україні для більшості продуктів харчування, зокрема хліба, молока та молочних продуктів, яєць, круп, м’яса, овочів, фруктів і цукру, застосовується стандартна ставка ПДВ у розмірі 20%. Зниженої ставки для продуктів першої необхідності законодавство не передбачає.

Водночас ставка ПДВ 14% діє лише для окремих операцій із постачання та імпорту визначених видів сільськогосподарської продукції, зокрема зернових, олійних культур і живої худоби. До роздрібного продажу більшості продуктів харчування ця ставка не застосовується.

Раніше Терехов розповів про виклики та пріоритети прифронтових громад на шляху до ЄС. За його словами, відновлення економіки, енергетична стійкість, розвиток інфраструктури та створення умов для повернення людей після війни залишаються серед ключових завдань.