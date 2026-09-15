У Раді пропонують знизити ПДВ на продукти, ліки та дитячі товари

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає зниження ставки ПДВ до 5% на базові продукти харчування, а також на лікарські засоби, медичні вироби та низку інших соціально значущих товарів.

Як пише Dilo, законопроєкт про внесення відповідних змін до Податкового кодексу №16069 від 14 вересня подала до парламенту група народних депутатів на чолі з Сергієм Козирем.

На які товари пропонують знизити ПДВ

Станом на вересень 2026 року в Україні для більшості продуктів харчування діє стандартна ставка ПДВ 20%. На лікарські засоби, медичні вироби та низку інших товарів медичного призначення застосовується ставка 7%.

Ініціатива передбачає встановлення ставки ПДВ 5% на:

базові продукти харчування, зокрема м’ясо, рибу, молочні продукти, овочі, фрукти, борошно, крупи, олію, макаронні та хлібобулочні вироби;

лікарські засоби, медичні вироби, окремі дитячі товари, засоби гігієни та спеціальне медичне харчування.

Окремо законопроєкт передбачає тимчасову ставку ПДВ 7% на товари для автономного та резервного електроживлення.

ПДВ – частина ширших пропозицій

Як зазначає Асоціація прифронтових міст і громад, ініціатором пропозиції щодо зниження податкового навантаження на соціально значущі товари виступив її очільник, мер Харкова Ігор Терехов. Вона є частиною пакета ініціатив щодо подолання бідності.

Крім зниження ПДВ, серед пропозицій – перегляд соціальних стандартів, підвищення мінімальної заробітної плати та пенсії, а також розширення доступу населення до необхідних ліків.

Терехов пов’язує необхідність таких змін із падінням доходів та купівельної спроможності населення внаслідок війни.

"Війна рік за роком руйнує добробут людей, забирає роботу, доходи, заощадження, у когось власний дім, можливість жити, можливість працювати... І сьогодні в такій ситуації, на жаль, опинилися мільйони наших співвітчизників", – зазначив він.

За словами Козира, держава має шукати рішення, які матимуть відчутний ефект для повсякденних витрат населення. Особливо гостро проблему, за його оцінкою, відчувають внутрішньо переміщені особи, яким доводиться одночасно оплачувати оренду житла, продукти, лікування та потреби дітей.

У липні 2026 року Терехов пропонував передбачити в бюджетній політиці мінімальну заробітну плату на рівні не менше 10 тис. грн, а мінімальну пенсію – не менше 6 тис. грн. Тоді ж він запропонував знизити ПДВ на продукти першої необхідності до 5% за прикладом Європи.

В Асоціації прифронтових міст і громад вважають, що заходи з подолання бідності мають стати частиною політики відновлення України. Серед завдань таких рішень в асоціації називають підтримку доходів населення та купівельної спроможності, стимулювання економічної активності й створення умов для повернення українців до своїх громад.