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Тарифи на приміські поїзди зростуть з 15 вересня: де подорожчають квитки

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Тарифи на приміські поїзди зростуть з 15 вересня / Depositphotos

З 15 вересня у Київській, Житомирській та Чернігівській областях підвищиться вартість проїзду у приміських поїздах. 

Як пише Diloінформує RAIL.insider.

Де подорожчають квитки

За новими тарифами, мінімальна вартість квитка становитиме 30 грн без урахування комісійного збору. На найдовших маршрутах  понад 250 км - ціна проїзду сягатиме 150 грн.

Наступний етап підвищення тарифів запланований на 22 вересня. З цього дня дорожче коштуватиме проїзд у приміських поїздах у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Черкаській областях.

Востаннє вартість квитків на приміські поїзди підвищували у червні 2025 року. Тоді мінімальний тариф зріс із 15 до 20 грн.

Крім того, "Укрзалізниця" запровадила комісію за придбання квитків у касах та безпосередньо у поїздах. Її розмір становить 7 грн. Комісійний збір не стягується під час купівлі квитка через мобільний застосунок.

Нагадаємо, у серпні середньодобова передача зернових вагонів через західні залізничні переходи України збільшилася у 2,3 раза порівняно з липнем. Головне зростання зафіксоване на напрямках Румунії та Польщі, тоді як Угорщина зменшила прийом вантажів.

Автор:
Ольга Опенько

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