Тарифы на пригородные поезда вырастут с 15 сентября: где подорожают билеты

С 15 сентября в Киевской, Житомирской и Черниговской областях увеличится стоимость проезда в пригородных поездах.

Как пишет Dilo, информирует RAIL.insider.

Где подорожают билеты

По новым тарифам минимальная стоимость билета составит 30 грн без учета комиссионного сбора. На самых длинных маршрутах более 250 км - цена проезда составит 150 грн.

Следующий этап повышения тарифов запланирован на 22 сентября. С этого дня будет дороже проезд в пригородных поездах в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Черкасской областях.

Последний раз стоимость билетов на пригородные поезда повышали в июне 2025 года. Тогда минимальный тариф вырос с 15 до 20 грн.

Кроме того, "Укрзализныця" ввела комиссию за покупку билетов в кассах и непосредственно в поездах. Ее размер составляет 7 грн. Комиссионный сбор не взимается при покупке билета через мобильное приложение.

Напомним, в августе среднесуточная передача зерновых вагонов через западные железнодорожные переходы Украины увеличилась в 2,3 раза по сравнению с июлем. Главный рост зафиксирован на направлениях Румынии и Польши, тогда как Венгрия снизила прием грузов.