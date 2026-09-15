США оценили стоимость войны с Ираном более чем в $33 млрд: какое имущество и техника потеряны

Правительственный отчет Министерства обороны США показал, что общий ущерб от войны с Ираном составил $33,4 миллиарда. В частности, в результате иранских ударов были повреждены сотни сооружений на американских базах на Ближнем Востоке, а также десятки самолетов.

Как пишет Dilo, об этом сообщает CNBC.

Из чего состоят убытки

Как отмечается в отчете, в общую сумму ущерба входят $7,4 млрд дополнительных обязательств, $22,3 млрд на использованные боеприпасы и $3,7 млрд на утраченное оборудование. Расходы на восстановление инфраструктуры в расчет не включены.

Кроме того, физический ущерб дипломатическим учреждениям США в Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах составил $184 миллиона.

Расходы боеприпасов при конфликте привели к дефициту стратегических запасов и выявили узкие места промышленных баз для их пополнения. Хотя президент Дональд Трамп перед публикацией отчета объявил, что США производят "больше изысканного и элитного оружия, чем когда-либо в истории".

Отдельно Государственный департамент США сообщил о $113 млн расходов, связанных с конфликтом с Ираном, по состоянию на 2 июня. Из них $79,2 млн направили на реагирование на чрезвычайные обстоятельства, в частности, эвакуацию сотрудников Госдепа и их семей, граждан США и граждан третьих стран, которые имели право на такую помощь.

США потеряли десятки самолетов

По состоянию на конец июня были уничтожены четыре истребителя F-15E и штурмовик A-10. F-35A получил боевое повреждение — это первый известный случай боевого повреждения самолета этого типа.

Также были повреждены или уничтожены семь самолетов-заправщиков KC-135, потеряно семь вертолетов и более 30 беспилотников.

В зоне конфликта было более 50 тысяч военных

Также в отчете сообщается, что для поддержки операции в зоне ответственности Центрального командования США (USCENTCOM) было развернуто более 50 000 военнослужащих США. Командование рассредоточило американские силы по всей зоне ответственности, часто перемещая их в новые места базирования для уменьшения уязвимости войск и сохранения боевой мощи. Военная транспортная авиация за это время совершила более 1500 рейсов.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны США Пит Хегсет требует дополнительных денег на войну с Ираном, однако законодатели отказываются согласовывать бюджет без четких пояснений.