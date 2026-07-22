Расходы США на военные действия в Иране уже достигли $37,5 млрд: Пентагон просит дополнительные средства

Расходы США на военные действия в Иране составили $37,5 млрд, включая ожидаемые расходы до 30 сентября. Министр обороны Пит Хегсет требует дополнительных денег, однако законодатели отказываются согласовывать бюджет без четких разъяснений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

В Конгрессе опасаются, что конфликт затянется на годы и ударит по карманам налогоплательщиков.

Конфликт в Конгрессе

В прошлом месяце Трамп обратился в Конгресс с просьбой о почти 90 миллиардах долларов дополнительного финансирования, большинство из которых связано с военными действиями в Иране, что создало условия для очередного спора с законодателями. Представители как Республиканской, так и Демократической партий заявили, что Белый дом не информировал их о планах и конфликте.

"Президент угрожает эскалацией и военными действиями, и намекает, что это может быть еще одна вечная война", - сенатор Петти Мюррей.

Последствия для армии США

По словам Пита Хегсета, без срочного одобрения дополнительных средств Пентагона придется сокращать программу военной подготовки. Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн подтвердил, что война создает нагрузку на годовой бюджет ведомства, который составляет около $1 трлн. По его словам, выплаты военнослужащим сохранят, но возникнут проблемы с расходами на содержание армии и инвестициями в новые технологии.

Кроме текущего запроса, Хегсет призвал утвердить бюджет обороны на 2027 год, назвав нехватку этих средств главной угрозой для страны.

Хегсет призвал законодателей профинансировать не только дополнительные финансирование , но и утвердить бюджет Пентагона на 2027 год в размере $1,5 трлн.

"Я считаю, что отсутствие финансирования этого департамента в размере 1,5 триллиона долларов является самой большой угрозой для нашей страны" , - отметил он.

Напомним, в апреле президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что оборонный бюджет Америки впервые в истории будет составлять около одного триллиона долларов.