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Витрати США на військові дії в Ірані вже сягнули $37,5 млрд: Пентагон просить додаткові кошти

будівля Пентагону
Пентагон потребує додаткового фінансування / Вікіпедія

Витрати США на військові дії в Ірані сягнули $37,5 млрд, включаючи очікувані витрати до 30 вересня. Міністр оборони Піт Хегсет вимагає додаткових грошей, проте законодавці відмовляються узгоджувати бюджет без чітких пояснень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

У Конгресі побоюються, що конфлікт затягнеться на роки й вдарить по кишенях платників податків.

Конфлікт у Конгресі

Минулого місяця Трамп звернувся до Конгресу з проханням про майже 90 мільярдів доларів додаткового фінансування, більшість з яких пов'язана з військовими діями в Ірані, що створило умови для чергової суперечки із законодавцями. Представники як Республіканської, так і Демократичної партій заявили, що Білий дім не інформував їх про плани та перебіг конфлікту.

"Президент погрожує ескалацією та воєнними діями, і натякає, що це може бути ще одна вічна війна", — сенаторка Петті Мюррей.

Наслідки для армії США

За словами Піта Хегсета, без термінового схвалення додаткових коштів Пентагону доведеться скорочувати програму військової підготовки. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн підтвердив, що війна створює навантаження на річний бюджет відомства, який становить майже $1 трлн. За його словами, виплати військовослужбовцям збережуть, але виникнуть проблеми з витратами на утримання армії та інвестиціями в нові технології.

Окрім поточного запиту, Хегсет закликав затвердити бюджет оборони на 2027 рік , назвавши брак цих коштів головною загрозою для країни.

Хегсет закликав законодавців профінансувати не лише додаткове фіінансування, але й затвердити бюджет Пентагону на 2027 рік у розмірі $1,5 трлн.

"Я вважаю, що відсутність фінансування цього департаменту в розмірі 1,5 трильйона доларів є найбільшою загрозою для нашої країни", – зазначив він.

Нагадаємо, у квітні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив,  що оборонний бюджет Америки вперше в історії становитиме близько одного трильйона доларів. 

Автор:
Тетяна Ковальчук