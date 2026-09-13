Rozetka відмовилась збільшувати знижку для продавців товарів, які постраждали від обстрілів

Онлайн-ритейлер Rozetka не буде збільшувати знижку на свої послуги до 50% для продавців, які втратили товар під час російської ракетної атаки на склад у Броварах, а залишить її на рівні 30%.

Про це Dilo повідомила пресслужба компанії.

У компанії наголошують, що ця пільга є єдиним можливим інструментом підтримки підприємців, адже відшкодовувати вартість втраченого майна чи збільшувати розмір знижки ритейлер не має змоги через власні колосальні втрати.

Претензії бізнесу: "Знижка 30% на частину послуг розтягне підтримку на 10 років"

Таке рішення обурило частину підприємців: ініціативна група з 44 продавців направила маркетплейсу колективну претензію та готує позови до суду. Бізнеси вимагають прив'язати термін дії знижки до суми збитків кожного магазина, адже запропонований маркетплейсом формат, на їх думку, покриватиме збитки роками й не компенсує інфляції.

За словами координатора групи Ярослава Рачка, для багатьох це був увесь товарний капітал (зокрема, його сімейний бізнес втратив 9 млн грн, а щомісячний оборот через відсутність товару впав у шість разів — з 3 млн грн до 500 тис. грн), тоді як за комісії та рекламу маркетплейс забирав близько 1 млн грн із кожних 3 млн грн обороту.

Позиція Rozetka : "Знижка залишається 30% — це добровільна допомога, а не компенсація"

У пресслужбі Rozetka пояснили, що компанія сама зазнала масштабних руйнувань, а запропонована знижка надається у тому обсязі, який компанія економічно здатна витримати.

"Це не відшкодування вартості товару і не виконання договірного зобов’язання, а добровільний механізм підтримки, який має допомогти продавцям продовжувати роботу. Запропонована знижка є суттєвою: фактичний дохід Rozetka від відповідних послуг є нижчим за розмір знижки. Таким чином, компанія бере на себе додаткове фінансове навантаження, щоб надати продавцям можливість працювати на платформі на більш вигідних умовах", — наголошують у компанії.

У маркетплейсі зауважують, що ситуація є воєнним форс-мажором, а компанія вже залучила юридичних радників для підготовки позовів щодо компенсації збитків із заарештованих за кордоном російських активів.

"Водночас ми розуміємо, що ця пропозиція не задовольняє всіх продавців. Частина підприємців висуває інші вимоги – від повного відшкодування вартості втраченого товару до збільшення знижки. На жаль, втрати Rozetka не обмежилися знищенням складу. Через триваючі російські обстріли ми продовжуємо втрачати інфраструктуру та товари. Зважаючи на це, компанія не має можливості запропонувати повне покриття вартості знищеного товару... Більшість продавців погодилася з цією пропозицією, продовжує торгувати на платформі та вже користується знижкою", — повідомили в пресслужбі.

Масштаб руйнувань та відсутність державної допомоги

Знищений логістичний комплекс у Броварах був одним із ключових об'єктів Rozetka, який щодня обробляв до 100 тисяч замовлень і забезпечував роботою понад 1 000 співробітників. З 2016 року компанія інвестувала в його розвиток понад $70 млн, зокрема 60 млн грн спрямували на будівництво підземного сховища на 600 осіб. Саме це укриття врятувало життя 92 працівникам, які під час атаки 5 серпня провели під землею понад 7 годин: попри пожежу та вибухи, ніхто не постраждав.

Фінального нищівного удару по комплексу завдали три балістичні ракети, які послідовно влучили в різні частини об'єкта після трьох попередніх атак шахедами. У результаті склад згорів вщент разом із товарами на суму понад 1,1 млрд грн, більшість із яких, за словами компанії, належить самій Rozetka.

Також у компанії зазначили, що наразі ані маркетплейс, ані постраждалі продавці не отримали жодної адресної допомоги, пільг чи компенсацій від держави — усю фінансову вагу відновлення роботи та пошуку нових майданчиків бізнес тягне самостійно. Для захисту інтересів Rozetka вже залучила юристів і готує документи, щоб вимагати відшкодування збитків у міжнародних судах за рахунок заарештованих російських активів.м