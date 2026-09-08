Ціна питання — мільйони: підприємці вимагають від Rozetka зменшити плату за послуги після знищення складів

Після того, як серія ворожих обстрілів зруйнувала складську інфраструктуру найбільшого інтернет-ритейлера України Rozetka, десятки представників малого та середнього бізнесу опинилися у скрутній ситуації. Ініціативна група з 44 продавців, які сумарно втратили майна приблизно на 112 млн грн, вимагає від маркетплейсу переглянути умови компенсації. Запропоновану компанією підтримку — 30% знижки на частину послуг — підприємці вважають неадекватною масштабу втрат.

Про це Dilo повідомив координатор ініціативної групи постраждалих продавців Rozetka Fulfillment Ярослав Рачок.

Претензії продавців: "Чекати компенсацій доведеться 10 років"

Для багатьох партнерів Rozetka Fulfillment знищене майно було основним капіталом. Координатор ініціативної групи Ярослав Рачок розповів, що збитки лише 44 магазинів сягають 112 млн грн:

"Для багатьох це це був майже весь товарний запас і кошти, роками вкладені у власну справу. Мій сімейний бізнес втратив близько 9 млн грн, а щомісячний оборот впав у шість разів — з 3 млн грн до 500 тисяч. При цьому з 3 млн грн обороту Rozetka забирала близько 1 млн грн за комісії та рекламу. Запропонована знижка 30% покриватиме наші збитки років 10, що з урахуванням інфляції не компенсує й половини", — наголошує Рачок.

За його словами, спроби завчасно забрати товар зі складу провалилися через бюрократію маркетплейсу: черга на вивезення складала два тижні, а пришвидшити процес Rozetка відмовлялася, посилаючись навіть на вихідні дні. Крім того, представники компанії спочатку обіцяли в чатах компенсувати втрати від воєнних ризиків, але згодом відкликали ці заяви і наголосили, що "формують нову позицію керівництва".

Наразі підприємці направили Rozetka колективну претензію з вимогою збільшити знижку на всі послуги до 50% і прив'язати її термін до суми збитків кожного продавця. У разі відмови бізнес готує позови до суду.

На момент публікації даного матеріалу редакція Dilo звернулася за офіційним коментарем до пресслужби Rozetka із проханням висловити позицію компанії щодо вимог продавців та затримок із поверненням товару. Отриману відповідь буде додано одразу після її надходження.

Наслідки ударів по складах у Броварах

Як відомо, 5 серпня російська атака трьома балістичними ракетами повністю знищила розподільчий складський комплекс Rozetka у Броварах, який обробляв 100 тисяч замовлень на день. Об’єкт не підлягає відновленню. Цій трагедії передувала серія атак: 1 серпня реактивний шахед уразив склад компанії, тоді загинув 61-річний працівник ще семеро отримали поранення. А наступного дня окупанти знову завдали удару по території комплексу.

За оцінкою співвласниці компанії Ірини Чечоткіної, вартість розподільчого центру становила $70 млн, а через атаку було знищено товарів на мільярди гривень.

Масштабні руйнування змусили компанію піти на скорочення штату. На об'єкті у Броварах працювали понад 1000 співробітників. Більшість людей намагаються перевести на інші об'єкти, проте забезпечити роботою всіх ритейлер не має змоги.

"Більшість ми переводимо на інші склади і шукаємо можливість забезпечити роботою. Запропонувати всім альтернативні робочі місця в даній ситуації не вийде. Обставини виявилися сильнішими", — пояснила Ірина Чечоткіна.

Держава не компенсуватиме збитки бізнесу

Руйнування логістичної інфраструктури ставить під загрозу існування всього українського ритейлу. За словами голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, масштабні обстріли завдають системного удару по ключових операторах ринку:

"Ситуація надскладна. Я в такому розпачі людей ніколи не бачив, якщо говорити про бізнес. "Епіцентр", так само і "Нова пошта", Rozetka, "Сільпо", АТБ – вони дають роботу тисячам людей і тисячам малих та середніх бізнесів, які їх обслуговують і надають відповідні послуги. Це величезна екосистема, з якої російські обстріли витягли мільярди. І вони на межі зупинки", – зауважив Гетманцев.

При цьому нардеп наголошує, що держава не зможе компенсувати втрати бізнесу через брак коштів у бюджеті. Замість прямих виплат чи податкових канікул уряд пропонує розширити доступ підприємств до пільгового кредитування та програм страхування від воєнних ризиків.

Про Rozetka

Rozetka — одна з наймасштабніших e-commerce компаній України, яка була заснована у 2005 році Іриною та Владиславом Чечоткіними. У 2015 -му співвласником Rozetka став фонд Horizon Capital.

Сьогодні на Rozetka представлені мільйони товарів у різних категоріях. Замовлення доставляють по всій Україні завдяки власній логістиці та мережі пунктів видачі. Платформа стала однією з ключових для української електронної торгівлі.