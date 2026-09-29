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В Україні тимчасово призупинили оформлення паспортів: що сталося
В Україні тимчасово не надаватимуть послуги з оформлення паспортних документів через технічний збій. Обмеження діятимуть кілька днів.
Як пише Dilo, про це повідомили у пресслужбі Державної міграційної служби України.
Паспорти тимчасово не оформлятимуть
У ДМС пояснили, що причиною став технічний збій в обладнанні оператора електронних комунікаційних послуг. Через це тимчасово обмежений доступ до окремих інформаційно-телекомунікаційних систем відомства.
Відтак із 28 до 30 вересня призупинено надання послуг з оформлення паспортних документів.
На період проведення оператором відновлювальних робіт також призупинено роботу офіційного сайту Державної міграційної служби.
У ДМС попросили громадян врахувати цю інформацію та перепросили за тимчасові незручності.
Нагадаємо, у "Дії" тимчасово недоступні частина цифрових документів та окремі послуги через технічні роботи Державної міграційної служби. Користувачам, яким найближчим часом потрібні паспорти чи посвідчення водія, радять мати із собою фізичні документи.