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В Україні тимчасово призупинили оформлення паспортів: що сталося

видача паспорта
ДМС до кінця вересня призупинила оформлення паспортних документів через технічну несправність. Фото: facebook.com/dmsu.gov.ua

В Україні тимчасово не надаватимуть послуги з оформлення паспортних документів через технічний збій. Обмеження діятимуть кілька днів.

Як пише Dilo, про це повідомили у пресслужбі Державної міграційної служби України.

Паспорти тимчасово не оформлятимуть

У ДМС пояснили, що причиною став технічний збій в обладнанні оператора електронних комунікаційних послуг. Через це тимчасово обмежений доступ до окремих інформаційно-телекомунікаційних систем відомства.

Відтак із 28 до 30 вересня призупинено надання послуг з оформлення паспортних документів.

На період проведення оператором відновлювальних робіт також призупинено роботу офіційного сайту Державної міграційної служби.

У ДМС попросили громадян врахувати цю інформацію та перепросили за тимчасові незручності.

Нагадаємо, у "Дії" тимчасово недоступні частина цифрових документів та окремі послуги через технічні роботи Державної міграційної служби. Користувачам, яким найближчим часом потрібні паспорти чи посвідчення водія, радять мати із собою фізичні документи.

Автор:
Світлана Манько

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