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Дата публікації

Росія вдарила по складах мережі АТБ: які наслідки (ФОТО)

атака на склади
На Київщині внаслідок російської атаки пошкоджено склади АТБ / ДСНС

28 вересня Росія вдарила по складах мережі АТБ у Броварському районі Київської області, на місці виникли пожежі. Там знищено велику кількість товарів, які мали потрапити до споживачів.

Як пише Dilo, про це повідомив начальник управління з корпоративних комунікацій корпорації АТБ Сергій Демченко в коментарі УНІАН.

Він підтвердив факт влучання у склади компанії, не розголошуючи деталі.

"Так. Підтверджуємо влучання у наш склад. Але цю інформацію ми не коментуємо з безпекових причин", – зазначив Демченко.

У повітрі виявлено аміак

Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що в одному з населених пунктів у Броварському районі внаслідок атаки виникла пожежа на території складського об’єкта. При цьому зазначав, що загиблих і постраждалих не було. Ймовірно, йдеться саме про склади АТБ.

Про пожежі у двох складських приміщеннях внаслідок російської атаки в межах одного населеного пункту Броварського району повідомила ДСНС Київщини.

На місці працював підрозділ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Безпосередньо в зоні пожежі рятувальники зафіксували незначне перевищення концентрації аміаку.

За межами цієї зони, зокрема у Броварах, перевищення не виявили. За даними ДСНС, загрози життю та здоров'ю населення немає.

На фото, яке демонструють рятувальники, видно і залишки згорілої продукції.

Фото 2 — Росія вдарила по складах мережі АТБ: які наслідки (ФОТО)
Фото 3 — Росія вдарила по складах мережі АТБ: які наслідки (ФОТО)
Фото 4 — Росія вдарила по складах мережі АТБ: які наслідки (ФОТО)
Фото 5 — Росія вдарила по складах мережі АТБ: які наслідки (ФОТО)
Фото 6 — Росія вдарила по складах мережі АТБ: які наслідки (ФОТО)
Фото 7 — Росія вдарила по складах мережі АТБ: які наслідки (ФОТО)
Фото 8 — Росія вдарила по складах мережі АТБ: які наслідки (ФОТО)

Нагадаємо, через атаки Росії на продовольчі склади мережа супермаркетів АТБ наприкінці серпня ввела тимчасові обмеження на продаж соціальних груп товарів — не більше 6 одиниць в одні руки.

Удари РФ по складам

  Росія з серпня 2026 року цілеспрямовано б’є по складах і продовольчій логістиці України.

За словами  міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, в Україні через атаки Росії знищено близько 90% потужностей для зберігання продовольства. Проте загрози голоду і системному фізичному дефіциту продуктів немає. 

Лише за останні тижні пошкоджень зазнали такі підприємства:

  • кондитерська корпорація Roshen – російська атака знищила склад у Чубинському, який забезпечував зберігання та подальше постачання готової кондитерської продукції. Атака призвела до значних матеріальних втрат, зокрема втрати продукції, тому найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів;
  • мережа магазинів "Аврора" – російська атака зруйнувала розподільчий центр мережі;
  • мережа магазинів "Фора" – зазнав пошкоджень логістичний склад мережі в Київській області, який мережа "Фора" почала використовувати лише декілька днів тому. Магазини "Фора" продовжують роботу в звичному режимі, а команда перебудовує логістичні маршрути для безперебійного постачання товарів на полиці;
  • мережа магазинів "Коло" – зазнав пошкоджень логістичний склад мережі. Через наслідки атаки можливі тимчасові затримки з поставками окремих позицій; 
  • склад мережі Varus – знищено велику кількість товарів, можливі затримки з поставками;
  • склад мережі "ЕКО Маркет" зазнав пошкоджень.
Автор:
Світлана Манько

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