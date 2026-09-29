Росія вдарила по складах мережі АТБ: які наслідки (ФОТО)

28 вересня Росія вдарила по складах мережі АТБ у Броварському районі Київської області, на місці виникли пожежі. Там знищено велику кількість товарів, які мали потрапити до споживачів.

Як пише Dilo, про це повідомив начальник управління з корпоративних комунікацій корпорації АТБ Сергій Демченко в коментарі УНІАН.

Він підтвердив факт влучання у склади компанії, не розголошуючи деталі.

"Так. Підтверджуємо влучання у наш склад. Але цю інформацію ми не коментуємо з безпекових причин", – зазначив Демченко.

У повітрі виявлено аміак

Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що в одному з населених пунктів у Броварському районі внаслідок атаки виникла пожежа на території складського об’єкта. При цьому зазначав, що загиблих і постраждалих не було. Ймовірно, йдеться саме про склади АТБ.

Про пожежі у двох складських приміщеннях внаслідок російської атаки в межах одного населеного пункту Броварського району повідомила ДСНС Київщини.

На місці працював підрозділ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Безпосередньо в зоні пожежі рятувальники зафіксували незначне перевищення концентрації аміаку.

За межами цієї зони, зокрема у Броварах, перевищення не виявили. За даними ДСНС, загрози життю та здоров'ю населення немає.

На фото, яке демонструють рятувальники, видно і залишки згорілої продукції.

Нагадаємо, через атаки Росії на продовольчі склади мережа супермаркетів АТБ наприкінці серпня ввела тимчасові обмеження на продаж соціальних груп товарів — не більше 6 одиниць в одні руки.

Удари РФ по складам

Росія з серпня 2026 року цілеспрямовано б’є по складах і продовольчій логістиці України.

За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, в Україні через атаки Росії знищено близько 90% потужностей для зберігання продовольства. Проте загрози голоду і системному фізичному дефіциту продуктів немає.

Лише за останні тижні пошкоджень зазнали такі підприємства: