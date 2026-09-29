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Росія вдарила по складах мережі АТБ: які наслідки (ФОТО)
28 вересня Росія вдарила по складах мережі АТБ у Броварському районі Київської області, на місці виникли пожежі. Там знищено велику кількість товарів, які мали потрапити до споживачів.
Як пише Dilo, про це повідомив начальник управління з корпоративних комунікацій корпорації АТБ Сергій Демченко в коментарі УНІАН.
Він підтвердив факт влучання у склади компанії, не розголошуючи деталі.
"Так. Підтверджуємо влучання у наш склад. Але цю інформацію ми не коментуємо з безпекових причин", – зазначив Демченко.
У повітрі виявлено аміак
Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що в одному з населених пунктів у Броварському районі внаслідок атаки виникла пожежа на території складського об’єкта. При цьому зазначав, що загиблих і постраждалих не було. Ймовірно, йдеться саме про склади АТБ.
Про пожежі у двох складських приміщеннях внаслідок російської атаки в межах одного населеного пункту Броварського району повідомила ДСНС Київщини.
На місці працював підрозділ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Безпосередньо в зоні пожежі рятувальники зафіксували незначне перевищення концентрації аміаку.
За межами цієї зони, зокрема у Броварах, перевищення не виявили. За даними ДСНС, загрози життю та здоров'ю населення немає.
На фото, яке демонструють рятувальники, видно і залишки згорілої продукції.
Нагадаємо, через атаки Росії на продовольчі склади мережа супермаркетів АТБ наприкінці серпня ввела тимчасові обмеження на продаж соціальних груп товарів — не більше 6 одиниць в одні руки.
Удари РФ по складам
Росія з серпня 2026 року цілеспрямовано б’є по складах і продовольчій логістиці України.
За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, в Україні через атаки Росії знищено близько 90% потужностей для зберігання продовольства. Проте загрози голоду і системному фізичному дефіциту продуктів немає.
Лише за останні тижні пошкоджень зазнали такі підприємства:
- кондитерська корпорація Roshen – російська атака знищила склад у Чубинському, який забезпечував зберігання та подальше постачання готової кондитерської продукції. Атака призвела до значних матеріальних втрат, зокрема втрати продукції, тому найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів;
- мережа магазинів "Аврора" – російська атака зруйнувала розподільчий центр мережі;
- мережа магазинів "Фора" – зазнав пошкоджень логістичний склад мережі в Київській області, який мережа "Фора" почала використовувати лише декілька днів тому. Магазини "Фора" продовжують роботу в звичному режимі, а команда перебудовує логістичні маршрути для безперебійного постачання товарів на полиці;
- мережа магазинів "Коло" – зазнав пошкоджень логістичний склад мережі. Через наслідки атаки можливі тимчасові затримки з поставками окремих позицій;
- склад мережі Varus – знищено велику кількість товарів, можливі затримки з поставками;
- склад мережі "ЕКО Маркет" зазнав пошкоджень.