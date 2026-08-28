Знищено 90% складів: чи загрожує Україні дефіцит продуктів

В Україні через атаки Росії знищено близько 90% потужностей для зберігання продовольства. Проте загрози голоду і системному фізичному дефіциту продуктів немає.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час зустрічі з журналістами.

Чи є загроза залишитися без продуктів

Російські обстріли тривають фактично щодоби.

"Все, що є, вже знищено. 90% знищено. Але разом з тим це не означає, що українці залишилися без продуктів харчування", - сказав Висоцький, говорячи про місця зберігання продовольства.

Він наголосив, що загрози голоду і системного фізичному дефіциту продуктів немає.

"Загроз доступності до базових продуктів немає. Але абсолютна більшість сучасних місць зберігання вже знищена", - зазначив міністр.

Продукти постачатимуть "з коліс"

Через втрату складської інфраструктури компанії змушені шукати альтернативні способи забезпечення магазинів. Одним із основних рішень стає постачання продуктів безпосередньо з виробництва до торговельних точок, зазначив Висоцький.

Така логістика є значно дорожчою, складнішою та довшою, підкреслив міністр.

Проте системної та довгострокової альтернативи їй наразі немає.

Релокація місць зберігання продовольства є, але за словами Висоцького, вже фіксуються туди прильоти.

Росія втретє за серпень атакувала логістику "Фори". Наразі команда "Фори" працює над перебудовою логістики та забезпеченням магазинів необхідними товарами.

Попри пошкодження великих логістичних об’єктів, масштабного дефіциту продовольства в Україні та Києві не очікується. Втім, експерти не прогнозують різкого підвищення цін на продукти, окрім деяких категорій.

Окрім того, масовані удари по логістичних гігантах змушують ритейл кардинально змінювати правила гри. Ера мега-складів закінчується: експерти розповіли, чому бізнес переходить на дрібні хаби та звідки візьметься неминучий дефіцит комерційних авто вже цієї осені.