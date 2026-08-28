Китайські авто зайняли понад 11% ринку нових машин у Європі: що приваблює покупців

У липні частка китайських автовиробників у продажах нових машин у Європі перевищила 11%. Головним рушієм зростання стали доступні гібриди із підзарядкою від мережі, на які досі не діють додаткові мита ЄС.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Водночас у Євросоюзі обговорюють можливість поширення тарифів і на такі моделі.

Аналітик Dataforce Джуліан Літцінгер зазначив: "Вони роблять це за допомогою привабливих цін для роздрібних та комерційних клієнтів, але особливо для компаній, що займаються прокатом".

Чому покупці обирають китайські авто

BYD та інші китайські виробники залучають покупців нижчими цінами. Попит також підтримує невизначеність частини споживачів щодо повного переходу на електромобілі через різний рівень доступності зарядної інфраструктури в Європі.

За оцінкою аналітиків, близько трьох чвертей продажів китайських авто в ЄС припадає на MG SAIC Motor, BYD та Chery. Ці компанії переважно пропонують моделі за нижчими цінами.

Європейські виробники під тиском

Зростання китайських брендів посилює конкуренцію для європейських автовиробників. Volkswagen скорочує витрати, а Stellantis дозволяє китайським виробникам використовувати свої заводи в регіоні.

Галузевий аналітик Майкл Дін вважає, що відсутність мит на гібриди з підзарядкою може допомогти BYD, Chery та іншим китайським брендам збільшити частку ринку.

В ЄС поки не визначилися, чи планує вводити мита на такі автомобілі. Водночас Німеччина виступає за захист автомобільної галузі від "недобросовісної конкуренції".

Ситуація в Україні

У травні українці придбали 900 китайських легкових автомобілів. Це на 43% менше, ніж у травні 2025 року. Із загальної кількості 754 авто були новими. Гібриди зайняли 28% ринку авто з Китаю, бензинові моделі — 18%, дизельні — 2%.

Додамо, у квітні українці придбали 1252 легкові автомобілі, ввезені з Китаю. Це на 0,3% менше порівняно з аналогічним місяцем минулого року.

У другому кварталі 2026 року українці придбали майже 17 тисяч нових та вживаних гібридних автомобілів (HEV i PHEV). Зростання попиту відбулося на тлі адаптації ринку чистих електрокарів до нових податкових правил та високих цін на пальне на АЗС.

Нагадаємо, у червні китайські автомобільні бренди забезпечили понад третину продажів нових гібридних автомобілів із підзарядкою від мережі (PHEV) у Європі. Такі компанії, як BYD та Chery Automobile, досягли рекордної частки ринку в цьому сегменті — 34%.