Названо найпопулярніші китайські автомобілі серед українців у квітні

У квітні 2026 року українці придбали 1252 легкові автомобілі, ввезені з Китаю. Це на 0,3% менше порівняно з аналогічним місяцем минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укравтопрому".

Із загального обсягу придбаних автомобілів 1076 були новими, що на 4% більше, ніж торік. Водночас попит на вживані авто китайського походження скоротився на 21% — до 176 одиниць.

Найбільшу частку серед автомобілів з Китаю становили електромобілі — 46,1%. Водночас рік тому цей показник сягав 82%, що свідчить про зміну структури попиту.

Частка гібридних автомобілів склала 30%, бензинових — 19,6%, дизельних — 4,1%, а автомобілів із газобалонним обладнанням — 0,2%.

Серед нових китайських автомобілів найбільшою популярністю користувався BYD Sea Lion 06 — українці придбали 102 таких авто. Друге місце посів BYD Leopard 3 із результатом 96 автомобілів, а третє — BYD Song L, який обрали 94 покупці.

До п’ятірки найпопулярніших нових моделей також увійшли MG ZS із показником 52 автомобілі та Chery Tiggo 4 — 51 автомобіль.

Серед вживаних автомобілів із Китаю найбільший попит мав BYD Song L — 22 зареєстровані авто. Далі розташувалися Buick Envision із 15 автомобілями, Kia EV5 — із дев’ятьма, а також BYD Sea Lion 05 і BYD Song Plus.

Зауважимо, впродовж першого кварталу 2026 року українці придбали 2608 одиниць легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 5% менше, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.