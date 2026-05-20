Названы самые популярные китайские автомобили среди украинцев в апреле

В апреле 2026 года украинцы приобрели 1252 легковых автомобиля, ввезенных из Китая. Это на 0,3% меньше по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укравтопрома".

Из общего объема приобретенных автомобилей 1076 были новыми, что на 4% больше, чем в прошлом. В то же время, спрос на подержанные авто китайского происхождения сократился на 21% — до 176 единиц.

Наибольшую долю среди автомобилей из Китая составляли электромобили – 46,1%. В то же время, год назад этот показатель достигал 82%, что свидетельствует об изменении структуры спроса.

Доля гибридных автомобилей составила 30%, бензиновых - 19,6%, дизельных - 4,1%, а автомобилей с газобаллонным оборудованием - 0,2%.

Среди новых китайских автомобилей наибольшей популярностью пользовался BYD Sea Lion 06 – украинцы приобрели 102 таких авто. Второе место занял BYD Leopard 3 с результатом 96 автомобилей, а третье – BYD Song L, который выбрали 94 покупателя.

В пятерку самых популярных новых моделей также вошли MG ZS с показателем 52 автомобиля и Chery Tiggo 4 – 51 автомобиль.

Среди подержанных автомобилей из Китая наибольший спрос имел BYD Song L - 22 зарегистрированных авто. Далее расположились Buick Envision с 15 автомобилями, Kia EV5 – с девятью, а также BYD Sea Lion 05 и BYD Song Plus.

Заметим, в течение первого квартала 2026 украинцы приобрели 2608 единиц легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.