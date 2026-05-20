Украина может потерять рынок ЕС — Укрметаллургпром

Украинский бизнес потеряет рынок Евросоюза, если вопрос доступа на него не будет решен на политическом уровне.

Такой прогноз обнародовал президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков на конференции "Торговые войны: искусство защиты-2026", организованной юридической фирмой "Ильяшев и Партнеры" при поддержке компании DONE.

Украинская металлургическая отрасль экспортирует более 60% своей продукции на внешние рынки. Причем 80% этого объема поставляется в Евросоюз. Так что Украина очень зависит от решений ЕС. Вскоре с 1 июля начнут действовать новые тарифные квоты, которыми ЕС безосновательно оградит свой рынок от украинского. Евросоюз не хочет видеть Украину в исключениях своей общей таможенной политики. Сказалось политика некоторых соседних с нами государств, убежден Александр Каленков. Впрочем, он надеется, что украинская переговорная группа во главе с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарасом Качкой в эти дни выберет справедливое отношение ЕС к Украине.

В то же время эксперт отмечает, что к собственно стальной отрасли в Европе отношение очень внимательное. Поэтому достижений переговорной группы для безоблачного будущего украинской металлургии недостаточно. По мнению Александра Каленкова, украинский стальной вопрос будет окончательно решаться на политическом уровне, а не на уровне переговорных групп. И очень важно, отмечает глава "Укрметаллургпрома", чтобы была коммуникация президента Украины напрямую с главами европейских государств.

"К тому же, все это накладывается на своеобразный торговый механизм CEBAM (механизм углеродной корректировки импорта – ред.). Европа его вводит для выравнивания конкурентного поля для всех. Но мы видим, что условия не равны. CEBAM уже бьет по украинским металлургическим предприятиям очень существенно. Из-за введения CEBAM мы можем совсем потерять европейский рынок", — отметил Каленков.

Он добавил, что в настоящее время внедрение CEBAM испытывают в Украине преимущественно предприятия стальной и цементной отраслей. Но в Европе уже увидели, что CEBAM работает. Поэтому европейцы начинают продвигать действие CEBAM на всю продукцию, которая в той или иной степени будет использовать металл.