Украина может потерять рынок ЕС — Укрметаллургпром

Участники панельной дискуссии на конференции "Торговые войны: искусство защиты" / Delo.ua

Украинский бизнес потеряет рынок Евросоюза, если вопрос доступа на него не будет решен на политическом уровне.

Такой прогноз обнародовал президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков на конференции "Торговые войны: искусство защиты-2026", организованной юридической фирмой "Ильяшев и Партнеры" при поддержке компании DONE.

Украинская металлургическая отрасль экспортирует более 60% своей продукции на внешние рынки. Причем 80% этого объема поставляется в Евросоюз. Так что Украина очень зависит от решений ЕС. Вскоре с 1 июля начнут действовать новые тарифные квоты, которыми ЕС безосновательно оградит свой рынок от украинского. Евросоюз не хочет видеть Украину в исключениях своей общей таможенной политики. Сказалось политика некоторых соседних с нами государств, убежден Александр Каленков. Впрочем, он надеется, что украинская переговорная группа во главе с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарасом Качкой в эти дни выберет справедливое отношение ЕС к Украине.

В то же время эксперт отмечает, что к собственно стальной отрасли в Европе отношение очень внимательное. Поэтому достижений переговорной группы для безоблачного будущего украинской металлургии недостаточно. По мнению Александра Каленкова, украинский стальной вопрос будет окончательно решаться на политическом уровне, а не на уровне переговорных групп. И очень важно, отмечает глава "Укрметаллургпрома", чтобы была коммуникация президента Украины напрямую с главами европейских государств.

"К тому же, все это накладывается на своеобразный торговый механизм CEBAM (механизм углеродной корректировки импорта – ред.). Европа его вводит для выравнивания конкурентного поля для всех. Но мы видим, что условия не равны. CEBAM уже бьет по украинским металлургическим предприятиям очень существенно. Из-за введения CEBAM мы можем совсем потерять европейский рынок", — отметил Каленков. 

Он добавил, что в настоящее время внедрение CEBAM испытывают в Украине преимущественно предприятия стальной и цементной отраслей. Но в Европе уже увидели, что CEBAM работает. Поэтому европейцы начинают продвигать действие CEBAM на всю продукцию, которая в той или иной степени будет использовать металл.

"Это абсолютно точно. Я видел соответствующее обращение, которое инициировали 50 европейских ассоциаций. Если CEBAM заработает повсюду так, как он уже работает в металлургии теперь, то это будет означать, что у Украины не будет рынка Евросоюза совсем – для всех отраслей, а не только для стали или цемента. один вопрос, который нужно решать на политическом уровне", – заверил президент "Укрметаллургпрома".

Александр Циганок