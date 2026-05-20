Минфин провел очередной аукцион по обмену ОВГЗ на 3,9 млрд. гривен

Министерство финансов Украины провело очередной аукцион по обмену (switch-аукцион) облигаций внутреннего государственного займа. Общий объем удовлетворенных заявок по нарицательной стоимости составил 3,9 млрд гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минфина.

В ходе торгов инвесторам предложили обменять государственные облигации, срок погашения которых истекает уже 10 июня 2026 года, на новый выпуск с датой погашения 14 июня 2028 года. Срок обращения новых бумаг составляет более двух лет (754 дня), а их средневзвешенная доходность зафиксирована на уровне 15,9%.

По результатам этого аукциона на счет государства будет зачислено 3,88 млн. штук ОВГЗ предыдущего выпуска на общую сумму 4,15 млрд. гривен. В дальнейшем эти ценные бумаги будут официально погашены и аннулированы.

В министерстве напоминают, что проведение подобных switch-аукционов является стандартным мировым инструментом для активного управления государственным долгом. Они позволяют существенно снизить финансовую нагрузку на государственный бюджет в краткосрочном периоде, продлить средний срок долговых обязательств страны, а также поддержать ликвидность внутреннего рынка государственных ценных бумаг.

Напомним, Минфин пополнил госбюджет на 2,3 млрд грн за счет еженедельной продажи новых ОВГЗ. Спрос инвесторов обеспечили двухлетние гривневые бумаги, а весь полученный капитал министерство традиционно направит прямое финансирование и поддержку Вооруженных сил Украины.