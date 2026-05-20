"Укрзализныця" объявила тендер на закупку 10 пассажирских вагонов нового поколения

Государственный железнодорожный оператор "Укрзализныця" продолжает системное обновление подвижного состава за финансирование из Государственного бюджета Украины. Компания объявила тендер на покупку 10 пассажирских вагонов нового поколения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на официальное уведомление перевозчика.

Постепенный переход по заказу подвижного состава нового типа компания начала еще в прошлом году, приобретя сигнальную партию с 5 единиц, а в текущем году объем закупки увеличился до 10 единиц.

В 2026 году УЗ уже получила 9 новых пассажирских вагонов украинского производства, которые сразу были запущены на маршруты. Обновление парка критически важно на фоне регулярных вражеских обстрелов, выбывания вагонов и постоянного дефицита мест на большинстве направлений.

Преимущества и стоимость новых вагонов

Главным отличием новой техники является более широкий габарит, лучшая эргономика и повышенный комфорт для пассажиров. Ожидаемая стоимость закупки одного такого вагона составит около 110 млн. грн. Хотя номинально это существенно дороже вагонов "старого образца", экономический эффект в течение жизненного цикла делает их более выгодными.

Среди ключевых эксплуатационных преимуществ нового подвижного состава:

Удлиненный срок службы: вагоны нового поколения рассчитаны на 50 лет работы, что на 20 лет дольше предыдущих моделей.

Экономия на обслуживании: у техники будет удлиненные межремонтные интервалы и потребуется значительно меньшего количества сервисного персонала.

Благодаря оптимизации расходов на обслуживание, стоимость перевозки одного пассажира в пересчете на весь длительный срок эксплуатации останется фактически на том же уровне, что и для старых вагонов. В ближайшее время УЗ планирует объявить тендеры на закупку пассажирских вагонов других типов, чтобы полностью использовать средства, заложенные в государственном бюджете на обновление подвижного состава.

Напомним, "Укрзализныця" готовит масштабную реформу пассажирских перевозок, чтобы больше не покрывать убытки этого сектора за счет грузовых грузов. Железнодорожный оператор планирует с 2028 г. ввести полноценную европейскую модель PSO (Public Service Obligation), которая сделает государственные дотации для социально важных маршрутов прозрачными и предполагаемыми и позволит стабильно инвестировать в новый подвижной состав.