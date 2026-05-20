Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,15

--0,01

EUR

51,30

--0,11

Наличный курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,60

51,40

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" объявила тендер на закупку 10 пассажирских вагонов нового поколения

Укрзализныця
"Укрзализныця" объявила тендер на закупку 10 пассажирских вагонов нового поколения / Укрзалізниця

Государственный железнодорожный оператор "Укрзализныця" продолжает системное обновление подвижного состава за финансирование из Государственного бюджета Украины. Компания объявила тендер на покупку 10 пассажирских вагонов нового поколения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на официальное уведомление перевозчика.

Постепенный переход по заказу подвижного состава нового типа компания начала еще в прошлом году, приобретя сигнальную партию с 5 единиц, а в текущем году объем закупки увеличился до 10 единиц.

В 2026 году УЗ уже получила 9 новых пассажирских вагонов украинского производства, которые сразу были запущены на маршруты. Обновление парка критически важно на фоне регулярных вражеских обстрелов, выбывания вагонов и постоянного дефицита мест на большинстве направлений.

Преимущества и стоимость новых вагонов

Главным отличием новой техники является более широкий габарит, лучшая эргономика и повышенный комфорт для пассажиров. Ожидаемая стоимость закупки одного такого вагона составит около 110 млн. грн. Хотя номинально это существенно дороже вагонов "старого образца", экономический эффект в течение жизненного цикла делает их более выгодными.

Среди ключевых эксплуатационных преимуществ нового подвижного состава:

  • Удлиненный срок службы: вагоны нового поколения рассчитаны на 50 лет работы, что на 20 лет дольше предыдущих моделей.
  • Экономия на обслуживании: у техники будет удлиненные межремонтные интервалы и потребуется значительно меньшего количества сервисного персонала.

Благодаря оптимизации расходов на обслуживание, стоимость перевозки одного пассажира в пересчете на весь длительный срок эксплуатации останется фактически на том же уровне, что и для старых вагонов. В ближайшее время УЗ планирует объявить тендеры на закупку пассажирских вагонов других типов, чтобы полностью использовать средства, заложенные в государственном бюджете на обновление подвижного состава.

Напомним, "Укрзализныця" готовит масштабную реформу пассажирских перевозок, чтобы больше не покрывать убытки этого сектора за счет грузовых грузов. Железнодорожный оператор планирует с 2028 г. ввести полноценную европейскую модель PSO (Public Service Obligation), которая сделает государственные дотации для социально важных маршрутов прозрачными и предполагаемыми и позволит стабильно инвестировать в новый подвижной состав.

Автор:
Максим Кольц